Lazio, Dia cerca il riscatto in Serie A: a Bergamo una nuova occasione per voltare pagina

Lazio: Boulaye Dia, il destino a Bergamo: dalla ferita al sogno di riscatto con i biancocelesti. Tutti i dettagli sull’attaccante

Occasione di riscatto. Superati i fastidi alla caviglia destra che lo hanno condizionato a lungo, Boulaye Dia è pronto a prendersi la scena e guidare l’attacco della Lazio nella sfida contro l’Atalanta.

L’infortunio di Castellanos, costretto a uno stop di oltre un mese, spalanca infatti al senegalese le porte del ruolo di centravanti titolare nelle prossime partite. Dopo un avvio di stagione sottotono, da lui ci si attende un cambio di passo.

Il destino vuole che il ritorno dal primo minuto arrivi proprio a Bergamo, teatro della sconfitta più pesante della sua carriera: era gennaio 2023 quando la sua Salernitana crollò 8-2 contro la Dea, con Dia autore dell’ultima rete di quella serata amara.

Un ricordo che oggi può trasformarsi in stimolo: il numero 19 biancoceleste cercherà di trascinare i compagni e di ritrovare un gol che gli manca dalla seconda giornata di campionato contro il Verona.

