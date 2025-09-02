Lazio, svelato l’obiettivo di Zaccagni: vuole raggiungere questo numero di gol per la prima volta nella sua carriera

Un obiettivo chiaro: essere la guida della nuova Lazio. Un anno fa il club ha investito su Mattia Zaccagni, eleggendolo a uomo simbolo con la maglia numero 10, la fascia da capitano e un contratto da top player. Eppure, proprio nel momento decisivo della scorsa stagione, la sua luce si è spenta: nessun gol da marzo e l’ultimo assist fornito a febbraio. Un crollo di rendimento che ha fatto vacillare le sue certezze e la sua leadership.

I dubbi e la fiducia rinnovata

Il suo silenzio in campo ha generato malumori e dubbi all’interno dello spogliatoio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, alcuni compagni hanno iniziato a mettere in discussione il suo ruolo di leader. La situazione era così delicata che persino Maurizio Sarri, nelle ultime settimane, ha voluto confrontarsi direttamente con la squadra per capire se fosse giusto confermarlo capitano o togliergli la fascia. Alla fine, il tecnico ha scelto di rinnovargli la fiducia, scommettendo ancora su di lui. La risposta di Zaccagni non si è fatta attendere: contro il Verona è tornato al gol in casa, rompendo un digiuno che durava da novembre.

La sfida della continuità

Ora, però, serve il passo successivo: la continuità. La critica principale che gli viene mossa è quella di essere poco incisivo e ambizioso in zona gol, calciando raramente in porta. Eppure è lui il giocatore designato per trascinare l’attacco della Lazio. Proprio con Sarri in panchina ha dimostrato di poter fare la differenza, raggiungendo per la prima volta in carriera la doppia cifra con 10 reti in un singolo campionato. Per una Lazio che ha bisogno di aumentare la propria pericolosità offensiva, e per confermare la fiducia del CT della Nazionale Gattuso, Zaccagni deve vincere la sua battaglia più grande: sconfiggere la discontinuità che da sempre lo accompagna e diventare, finalmente, il leader costante che tutti si aspettano.