Lazio, ribaltati completamente gli obiettivi stagionali? Questa decisione potrebbe ribaltare tutto

Per la Lazio la Coppa Italia diventa una scorciatoia cruciale per tornare in Europa e dare senso alla nuova fase del progetto Sarri.

Ci sono momenti in cui la teoria deve lasciare spazio alla necessità, e per la Lazio questo è uno di quelli. All’Olimpico, questa sera, parte una Coppa Italia che assume un valore strategico come mai negli ultimi anni. Per la Lazio, infatti, il torneo rappresenta la strada più breve—e forse la più realistica—per tornare in Europa, obiettivo diventato centrale dopo un avvio di campionato complicato. Quattro turni, a patto di superarli tutti, per ridare respiro alla stagione e offrire continuità al lavoro che Sarri definisce da mesi come «la creazione di una base di squadra competitiva» per il futuro. È il mantra del tecnico, ma la Coppa offre una scorciatoia che il gruppo non può permettersi di ignorare.

L’ostacolo, però, è tra i più difficili. Il sorteggio ha messo il Milan sulla strada della Lazio già agli ottavi, avversario tutt’altro che ideale. Eppure, proprio queste sfide possono cambiare il destino di una stagione. Sarri conosce bene l’importanza della Coppa Italia: non è mai stata il suo territorio più fertile, ma gli ha offerto spesso segnali utili. In carriera ha raggiunto una sola finale, con la Juventus, e vissuto un sorprendente percorso con l’Arezzo, capace di arrivare ai quarti eliminando avversarie più attrezzate. Con la Lazio, nei tre precedenti, ha sempre superato gli ottavi senza subire gol: 1-0 a Udinese, Bologna e Genoa. Vittorie di misura, essenziali, tipiche della mentalità richiesta in una competizione a eliminazione diretta. Questa volta, però, il livello sale. L’ultimo incrocio in Coppa con il Milan, nel 2022, finì con un doloroso 4-0 a San Siro, ferita ancora aperta per la Lazio, così come quella più recente in campionato.

È proprio da qui che nasce l’attesa. Perché oggi la Coppa Italia può diventare l’obiettivo principale della Lazio. Il campionato racconta di una squadra in ricostruzione, in ritardo rispetto alle ambizioni. La Coppa, invece, vive di notti secche, di equilibrio, di carattere. E la Lazio ha già dimostrato di sapersela giocare con avversari di alto livello. All’Olimpico tutto può cambiare: un percorso durissimo, certo, ma possibile. Bastano quattro notti fatte bene. E la stagione può prendere un’altra direzione.

