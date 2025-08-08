Lazio, la nuova terza maglia si trova già in negozio – FOTO

Lazio, la nuova terza maglia si trova già in negozio. Ecco l’ultima divisa che deve ancora essere presentata dal club biancoceleste

l mistero sulla nuova terza maglia della Lazio è stato svelato, ma non dal club. In un’insolita fuga di notizie, la terza divisa per la stagione 2025/26 è già apparsa in vendita in un negozio fisico, prima ancora della presentazione ufficiale da parte della società. Un vero e proprio spoiler che sta facendo il giro dei social network tra i tifosi biancocelesti.

Dallo store online al negozio fisico: la maglia è già in vendita

Il primo indizio era arrivato qualche giorno fa, quando il nuovo kit era apparso per errore sullo shop online del marchio JD Sports, per poi essere prontamente rimosso. Ora, però, la sorpresa è diventata certezza: la maglia è fisicamente acquistabile presso il JD Sports Store del centro commerciale Porta di Roma. Come testimoniano le immagini postate da diversi tifosi sui social, la divisa è esposta sugli scaffali e disponibile per l’acquisto, anticipando di fatto l’annuncio del club.

Il design: confermate le anticipazioni sull’aquilotto

La vendita anticipata ha permesso di confermare le indiscrezioni sul design che circolavano da settimane. La maglia è di colore blu e presenta un elegante motivo tono su tono che ripropone l’aquilotto stilizzato, lo stesso simbolo che aveva caratterizzato la maglia bianca celebrativa dei 125 anni, una delle più amate dai tifosi nella scorsa stagione. Una scelta stilistica che lega la nuova divisa a un design di grande successo e di forte impatto identitario.

Si attende solo la presentazione ufficiale del club

A questo punto, con il “segreto” ormai svelato, si attende solamente la comunicazione ufficiale da parte della Lazio, che a breve presenterà il kit come già avvenuto per la prima e la seconda maglia. La sorpresa per i tifosi è stata rovinata, ma l’attesa per vedere la nuova divisa indossata in campo dai giocatori di Maurizio Sarri resta altissima, anche se il suo debutto, inizialmente previsto contro il Burnley, è stato rimandato.