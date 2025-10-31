Lazio, nuova critica nei confronti di Claudio Lotito. Sentite cosa è successo in casa biancoceleste! - Lazio News 24

Lazio, nuova critica a Lotito: lo striscione di protesta a Marino. La situazione attuale

Nuova contestazione nei confronti di Claudio Lotito, presidente della Lazio, questa volta nel comune di Marino, nei Castelli Romani. Nella mattinata del 28 ottobre, un gruppo di tifosi locali ha fatto comparire uno striscione di protesta firmato dal sodalizio di sostenitori biancocelesti del paese, rivolgendosi direttamente al massimo dirigente del club capitolino.

Lo striscione, ironico e provocatorio, prende spunto da una celebre frase di Cicerone nelle sue “Orationes”, leggermente adattata per l’occasione: «Quo usque tandem abutere, Lotito, patientia nostra». Tradotto: «Per quanto tempo ancora, dunque, abuserai della nostra pazienza, Lotito?». La citazione rappresenta un chiaro segnale del malcontento di una parte della tifoseria della Lazio, delusa dalle scelte della dirigenza e dal modo in cui vengono gestiti alcuni aspetti del club.

Il gesto dei tifosi di Marino non è passato inosservato e ha raccolto immediatamente commenti da più parti. Il sindaco Stefano Cecchi ha voluto intervenire, sottolineando il proprio disappunto: «Pur non essendo stato promotore né organizzatore dell’iniziativa, sento il dovere istituzionale di manifestare il mio dispiacere per la protesta verificatasi in quella circostanza. Comprendo che ognuno possa avere opinioni e sentimenti diversi, ma le divergenze e le critiche dovrebbero trovare spazio in contesti appropriati».

Cecchi ha poi ricordato che la passione sportiva ha il suo luogo naturale nei campi e negli stadi: «Marino è e continuerà a distinguersi per il senso civico dei suoi cittadini, capaci di esprimere opinioni e passioni nel pieno rispetto delle persone e delle istituzioni». Il riferimento alla necessità di rispetto verso Lotito evidenzia come, pur tra divergenze e proteste, l’attenzione debba rimanere sul contesto sportivo e non degenerare in polemiche extraprofessionali.

La vicenda a Marino si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra parte della tifoseria e la presidenza della Lazio, soprattutto dopo scelte societarie e gestionali che hanno suscitato dibattito. Critiche e malumori non mancano, ma l’episodio dello striscione dimostra come la passione dei sostenitori rimanga alta e il loro desiderio di comunicare direttamente le proprie insoddisfazioni a Lotito.

In sintesi, la protesta dei tifosi a Marino è un ulteriore segnale delle aspettative elevate della tifoseria della Lazio e della forte attenzione verso le decisioni della società. Nonostante il tono critico, l’episodio rimane emblematico del rapporto intenso tra il presidente Lotito e i suoi sostenitori, sempre pronti a far sentire la loro voce in modi creativi e simbolici.

