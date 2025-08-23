Lazio, Nuno Tavares è il grande progetto di Sarri: pronto un doppio ruolo per l’esterno portoghese che ha sorpreso per impegno in pre-season

Nel centro sportivo di Formello, l’attenzione di Maurizio Sarri è calamitata da un progetto tanto ambizioso quanto cruciale per il futuro della Lazio: la piena rinascita di Nuno Tavares. Fin dal suo ritorno sulla panchina biancoceleste, il tecnico ha posto il talentuoso portoghese al centro dei suoi pensieri, con l’obiettivo di plasmarlo in una pedina fondamentale per i suoi rigidi schemi tattici. La risposta del giocatore è stata eccezionale: Nuno ha sorpreso tutti per l’impegno e la totale dedizione, affrontando il precampionato con un’intensità che ha generato segnali estremamente incoraggianti, soprattutto in quella fase difensiva che in passato era stata il suo tallone d’Achille.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, Sarri sta lavorando meticolosamente su una doppia versione di Tavares, con l’intento di forgiare un giocatore ibrido, capace di interpretare con la stessa efficacia sia il ruolo di terzino bloccato che quello di ala pura. L’allenatore esige un atleta disciplinato tatticamente, attento nelle coperture e nei ripiegamenti, ma allo stesso tempo pronto a scatenare la sua impressionante velocità per attaccare la profondità. Sono le stesse qualità che Tavares aveva messo in mostra nei suoi primi, folgoranti mesi alla Lazio, quando si era imposto come uno dei migliori assist-man del campionato, prima che una serie di problemi fisici ne compromettesse bruscamente il rendimento e la continuità.

Ora, con i guai muscolari che sembrano finalmente un lontano ricordo, Sarri è convinto di poter recuperare la versione migliore del suo esterno. Il tecnico spera di averlo a pieno regime per l’inizio della stagione, così da poter contare su un elemento in grado di dominare l’intera fascia sinistra. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’esuberanza di Tavares in una forza controllata, una pedina capace di eseguire la doppia fase con un mix letale di fisicità e rapidità, garantendo un apporto costante in termini di cross, assist e, potenzialmente, anche di gol. La scommessa del Comandante è lanciata.