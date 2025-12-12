Lazio, l’attacco inizia a preoccupare: numeri simili non si vedevano praticamente da dieci anni. Sarri deve trovare una soluzione

Lazio, i numeri in attacco iniziano a preoccupare molto in casa biancoceleste. Toccherà a Sarri riuscire a trovare una soluzione in poco tempo

La Lazio affronta una nuova fase di difficoltà in attacco che richiama alla memoria stagioni del passato. Dopo dieci anni, il reparto offensivo biancoceleste sembra incapace di trovare continuità: Castellanos, Dia e Noslin stanno vivendo una partenza stentata simile a quella di Djordjevic e Matri nel campionato 2015/16. Come allora, i centravanti della Lazio hanno segnato in appena 3 delle prime 14 giornate di Serie A, numeri che evidenziano una crisi realizzativa preoccupante per una squadra abituata a lottare per posizioni di vertice.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, questo è il peggior avvio offensivo della Lazio nell’ultimo secolo di storia in Serie A. Dal 1930 ad oggi, il reparto d’attacco del club aveva sempre garantito gol in almeno la metà delle gare disputate. Questo dato sottolinea quanto l’attuale difficoltà sia atipica per una squadra che da decenni può contare su una produzione offensiva stabile e di qualità.

Le conseguenze di questa crisi si riflettono anche nei risultati: la Lazio non riesce a raccogliere vittorie consecutive in campionato dal febbraio scorso, quando aveva battuto Cagliari e Monza. Questo lungo digiuno di successi pesa sul morale della squadra e aumenta la pressione sull’allenatore e sulla dirigenza. La squadra deve trovare urgentemente soluzioni per sbloccarsi in zona gol, sia sul piano tattico che mentale.

Il prossimo impegno a Parma rappresenta una grande occasione per la Lazio. Il club ha la possibilità di invertire la rotta, ritrovare la fiducia e consolidare un gioco offensivo più incisivo. L’obiettivo è chiaro: tornare a vincere due partite consecutive, cosa che manca ormai da molti mesi. Castellanos, Dia e Noslin saranno chiamati a ritrovare il feeling con la rete e a farsi carico delle responsabilità che la storia del club richiede.

La Lazio, squadra con una tradizione offensiva consolidata, deve dunque reagire rapidamente. Gli addetti ai lavori e i tifosi sanno bene quanto sia cruciale per il futuro della stagione ritrovare gol e vittorie. Il momento è delicato, ma la forza della Lazio risiede nella capacità di affrontare le difficoltà e trasformarle in stimolo per crescere. Una risposta convincente a Parma potrebbe rappresentare l’inizio della riscossa, riportando fiducia e serenità in una squadra che ha tutte le qualità per recuperare terreno in classifica.

La stagione è ancora lunga, ma per la Lazio il tempo per sbloccarsi non è infinito. Ogni partita è un’opportunità per invertire la tendenza e confermare che, nonostante le difficoltà, la squadra può contare su talento, esperienza e determinazione per rialzarsi.