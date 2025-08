Lazio, che numeri! Afflusso da record dei tifosi tra abbonamenti e tournée in Turchia: i dettagli

Lazio, che numeri! Un afflusso da record dei tifosi biancocelesti tra abbonamenti e tournée in Turchia: tutti i dettagli e i numeri

La Lazio scalda i motori in vista della stagione 2025/26, e l’entusiasmo dei tifosi è già palpabile. Le due amichevoli disputate in Turchia contro Fenerbahce e Galatasaray hanno rappresentato non solo un importante banco di prova per la squadra di Maurizio Sarri, ma anche un termometro del crescente interesse che circonda il club biancoceleste.

Numeri da record: oltre 130.000 utenti collegati

Secondo i dati ufficiali diffusi dalla società sul profilo X (ex Twitter), le due gare amichevoli hanno attirato oltre 130.000 utenti sulla piattaforma ufficiale della Lazio, tra sito web e app. Un risultato che testimonia la forte connessione tra il club e la sua tifoseria, anche a distanza. In particolare, la sfida contro il Galatasaray ha registrato un picco di visualizzazioni, complice anche la telecronaca tecnica affidata a Stefano Mauri, ex capitano biancoceleste e oggi volto noto tra gli opinionisti sportivi. Mauri ha commentato la partita in diretta dagli studi di Formello, offrendo analisi puntuali e approfondite.

Abbonamenti: superata quota 27.000

Parallelamente, la campagna abbonamenti per la nuova stagione ha già superato quota 27.000 tessere sottoscritte, segnale inequivocabile della fiducia riposta dai tifosi nel progetto tecnico di Sarri. L’allenatore toscano, noto per il suo calcio aggressivo e organizzato, sta plasmando una squadra ambiziosa, pronta a competere su più fronti.

Lazio 2025/26: aspettative e prospettive

Con una rosa in fase di consolidamento e il ritorno di alcuni elementi chiave, la Lazio si prepara a vivere una stagione intensa. L’obiettivo è migliorare il piazzamento in campionato e fare strada nelle competizioni europee. Il sostegno del pubblico, come dimostrano i dati, sarà un fattore determinante.

La nuova stagione è alle porte, e la Lazio può contare su una base solida di passione e partecipazione. I numeri parlano chiaro: c’è tanta voglia di Lazio.