Lazio, numeri ancora in salita per gli abbonati: ecco i settori dell’Olimpico che sono già esauriti. Tutti i dettagli

La stagione calcistica 2025/2026 si avvicina, e i tifosi della S.S. Lazio dimostrano una volta di più la loro profonda passione per i colori biancocelesti. La campagna abbonamenti, avviata poche settimane fa, sta registrando numeri da record: secondo quanto raccolto sono già 26.000 le tessere vendute, con il dato in costante crescita.

Un segnale chiaro che il popolo laziale è pronto a sostenere la squadra anche in questa nuova avventura guidata da Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, già protagonista sulla panchina della Lazio tra il 2021 e il 2024. Il “Sarri-bis” sembra aver riacceso l’entusiasmo della tifoseria, nonostante le incognite del mercato estivo e le difficoltà economiche che toccano molti club italiani.

In particolare, gli abbonamenti per la Curva Nord — storicamente il cuore pulsante del tifo laziale — sono già esauriti, così come quelli per i settori Distinti Nord Over e Nord Est. Un dato significativo che evidenzia l’attaccamento della piazza romana alla squadra e l’attesa per una stagione all’insegna della competitività.

La Lazio punta a migliorare il piazzamento dello scorso campionato e a consolidare la propria presenza nelle competizioni europee. Tra i protagonisti attesi ci saranno calciatori come Ciro Immobile, il capitano e bomber della squadra, noto per la sua abilità sotto porta e il carisma nello spogliatoio, e Mattia Zaccagni, esterno offensivo capace di accendere il gioco con le sue accelerazioni.

L’interesse crescente attorno alla Lazio si riflette anche nei dati digitali: la ricerca di biglietti Lazio, Sarri Lazio stagione 2025, e abbonamenti Olimpico è in aumento, segnale che il coinvolgimento dei tifosi si estende ben oltre lo stadio. Con un pubblico appassionato e fedele, la Lazio si prepara a vivere una stagione intensa. E i numeri parlano chiaro: Roma sponda biancoceleste è già pronta a fare la sua parte.