I primi lampi di una Lazio “sarriana”: la squadra torna da Istanbul con nuove convinzioni: convincono Zaccagni e Dele-Bashiru

Si vede la mano di Sarri nel pareggio della Lazio contro il Galatasaray: convincono le prove di Dele-Bashiru e Zaccagni

La mano di Maurizio Sarri inizia a farsi sentire e la Lazio può tirare un sospiro di sollievo dopo l’amichevole contro il Galatasaray. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i timori e le incertezze delle prime uscite sono stati in gran parte superati da una prestazione che ha mostrato i primi lampi di una “Lazio sarriana” autentica. Il pareggio per 2-2, ottenuto contro una formazione di alto livello e in una fase di preparazione più avanzata, non è l’aspetto più rilevante. Ciò che conta è il modo in cui la squadra ha affrontato la partita, mostrando una compattezza in entrambe le fasi di gioco che fa ben sperare per il futuro.

A differenza delle amichevoli precedenti, in cui la manovra offensiva era lenta e impacciata, contro il Galatasaray la squadra ha dimostrato di saper costruire con convinzione. Il lavoro svolto da Sarri nel ritiro di Formello ha dato i suoi frutti, e la conoscenza dei suoi metodi da parte di molti giocatori ha sicuramente aiutato. I timori iniziali, ovvero che una difesa solida si traducesse in un attacco spento, sono stati fugati. La Lazio ha ribattuto colpo su colpo, ma è stata anche convincente nel fare la partita, costruendo dal basso per mettere in difficoltà gli avversari. I movimenti del tridente e gli inserimenti delle mezzeali, con Dele-Bashiru in evidente progresso, sono stati positivi. Zaccagni, che non segnava da marzo, ha ritrovato il gol, una notizia molto incoraggiante. In sintesi, la manovra offensiva funziona e la squadra ha creato tanto, a riprova che il lavoro del tecnico sta portando i frutti sperati.