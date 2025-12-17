Noslin, l’attaccante rimarrà alla Lazio visto il goal? Sentite cosa ha detto quel grande opinionista

Lazio, Piscedda parla di Noslin e delle Scelte di Sarri per la Cremonese. La situazione attuale

Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, ha condiviso la sua opinione sulle scelte tattiche di Maurizio Sarri in vista della partita di lunedì contro la Cremonese, intervistato da Radio Laziale. Piscedda ha analizzato la situazione della squadra biancoceleste, concentrandosi in particolare sulla posizione di Noslin e sulle possibili scelte per l’attacco.

Secondo Piscedda, la Lazio ha dimostrato nel tempo una grande capacità di emergere nei momenti di difficoltà, grazie alla sua solidità e compattezza. “La Lazio ha un valore oggettivo, è una squadra umile che riesce a tirar fuori il meglio di sé nei momenti difficili”, ha affermato Piscedda, citando come esempio la vittoria in trasferta contro il Parma, che ha mostrato il carattere della squadra di Sarri.

Uno dei temi discussi è stato l’impiego di Noslin, giovane talento della Lazio che ha mostrato buone qualità nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa. Piscedda ha sottolineato come Noslin, pur essendo entrato principalmente come subentrato, abbia impressionato per la sua determinazione e qualità. “Noslin mi sembra molto carico e pronto per giocare da titolare. Se fosse utilizzato con più continuità, potrebbe dimostrare davvero tutto il suo valore”, ha dichiarato l’ex difensore, aggiungendo che un periodo di 7-8 partite da titolare potrebbe permettere di valutare correttamente il suo potenziale.

In merito a un possibile utilizzo di Tavares come esterno d’attacco, Piscedda ha detto che, pur comprendendo le diverse opzioni a disposizione di Sarri, preferirebbe vedere Noslin in quella posizione. “Noslin sembra più adatto a quel ruolo e potrebbe essere una soluzione più vantaggiosa per la Lazio rispetto a Tavares”, ha spiegato, facendo riferimento alla sua visione sul gioco offensivo della Lazio.

In conclusione, Piscedda ha ribadito l’importanza di dare spazio a giovani come Noslin, che potrebbero rivelarsi fondamentali per il futuro della Lazio, soprattutto se Sarri deciderà di puntare su di lui per la sfida contro la Cremonese.