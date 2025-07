Lazio, Noslin stupisce Sarri: per il tecnico biancoceleste sarà fondamentale nella nuova stagione

Condividi via email

Lazio, Noslin stupisce Sarri: il tecnico biancoceleste lo vuole titolare nella nuova stagione. Tutte le novità sull’ex Verona

In un’estate segnata dalla restrizione sul mercato per la Lazio, l’attenzione si sposta sui talenti già presenti in rosa. Tra questi spicca TJ Noslin, attaccante olandese classe 1999, arrivato lo scorso anno dal Verona per 17 milioni di euro. Dopo una stagione di alti e bassi, il suo nome torna al centro del progetto tecnico di Maurizio Sarri.

Noslin, impiegato sporadicamente nel 2024/25, ha vissuto una prima annata deludente, nonostante una prestazione memorabile contro il Napoli in Coppa Italia. Le difficoltà in campionato e Europa League, culminate nel rigore fallito contro il Bodo, hanno alimentato le voci di una sua possibile partenza, magari in prestito. Tuttavia, nessun club si è avvicinato alla valutazione richiesta dal club capitolino, lasciando Noslin a Formello.

Ma le prospettive stanno cambiando. Sarri, allenatore noto per la cura del dettaglio e la valorizzazione dei suoi giocatori, ha espresso fiducia verso l’olandese, colpito in particolare dalla dedizione mostrata negli allenamenti. Noslin si è presentato al ritiro in ottima forma fisica, determinato a rilanciarsi sotto la guida di un tecnico esperto e tatticamente esigente.

La versatilità offensiva del calciatore – impiegabile sia sulle fasce che come punta centrale – rappresenta un valore aggiunto in una squadra che dovrà fare di necessità virtù. Durante le partitelle, Sarri lo sta testando in tutte le posizioni del tridente, e Noslin ha mostrato una buona adattabilità ai movimenti richiesti dal modulo del tecnico toscano.

Secondo indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore avrebbe già comunicato alla dirigenza il gradimento per la permanenza del giocatore, vedendo in lui una possibile sorpresa per la stagione 2025/26. Un “acquisto interno” che potrebbe ridare nuova linfa alla Lazio.