Noslin nuovo cardine della Lazio? Ora i piani sono cambiati rispetto a qualche mese fa. Il punto - Lazio News 24

Noslin molto vicino alla permanenza? La situazione attuale in casa Lazio sul giocatore

Il futuro di Tijjani Noslin alla Lazio è tutt’altro che scritto. Dopo un precampionato altalenante, l’esterno olandese sembrava destinato a lasciare Formello, ma negli ultimi giorni le sue possibilità di restare in biancoceleste sono sensibilmente aumentate. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Verona ha mostrato segnali incoraggianti durante le amichevoli estive, al punto da far cambiare idea a Maurizio Sarri.

La Lazio, che si prepara al debutto in campionato contro il Como, sta valutando attentamente chi confermare in rosa in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Noslin, nonostante prestazioni non sempre brillanti, ha convinto Sarri con alcune giocate, inserimenti rapidi e un atteggiamento positivo in allenamento. Questi elementi hanno portato lo staff tecnico a riconsiderare il suo ruolo, soprattutto in un reparto offensivo che ha bisogno di freschezza e alternative sulle fasce.

Il problema principale resta quello legato alla lista dei giocatori “over” da consegnare entro il 1° settembre. La Lazio deve infatti effettuare due esclusioni per rispettare i limiti imposti dalla Lega Serie A. Il primo nome in uscita sembra essere quello di Samuel Gigot, difensore che non ha mai convinto del tutto lo staff tecnico. Più complessa la seconda scelta, dove a rischiare è Toma Basic, centrocampista croato che Sarri considera fuori dal progetto.

In questo contesto, Noslin appare in ripresa. Il suo profilo è ritenuto utile per dare profondità al gioco offensivo della Lazio, soprattutto considerando le possibili rotazioni durante la stagione. Contro il Como, sia Noslin che Gigot saranno regolarmente convocati, ma solo uno dei due potrebbe restare a lungo nella capitale.

Per il calciatore olandese si tratta di un’opportunità importante. Vestire la maglia della Lazio in una stagione in cui si punta al riscatto dopo mesi difficili potrebbe rappresentare il trampolino di lancio ideale. La sua duttilità tattica e la capacità di adattarsi su entrambe le fasce potrebbero rivelarsi decisive per guadagnarsi minuti e fiducia.

Il destino di Noslin è quindi ancora aperto, ma la Lazio sembra disposta a concedergli una chance. Sarà ora compito suo sfruttare ogni occasione per convincere definitivamente Sarri e i tifosi biancocelesti.