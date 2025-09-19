«Lazio, non bisogna sbagliare la partita più importante dell'anno». Sentite cosa ha detto quel giocatore - Lazio News 24

Guendouzi carica la Lazio in vista del derby: «È la partita più importante dell’anno»

Con l’attesissimo Derby della Capitale alle porte, il centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi, ha parlato ai microfoni di CBS Sport, soffermandosi sull’importanza della stracittadina contro la Roma e sul suo rapporto con l’ambiente biancoceleste. Le sue parole riflettono lo spirito e la determinazione con cui la Lazio si prepara alla sfida più sentita della stagione.

«Il derby è la partita più importante dell’anno per la Lazio. Tutti i tifosi la aspettano con ansia, è un evento che va oltre il calcio. Ne ho giocati tanti in carriera, a Londra, in Francia, ma quello di Roma è speciale. Non conta quante partite vinci prima: se perdi questa, per i tifosi è un dramma. Per questo dobbiamo dare tutto».

La tensione e la pressione che accompagnano il derby sono parte integrante della cultura calcistica della Lazio. Guendouzi, arrivato a Formello con un bagaglio internazionale importante, ha immediatamente compreso quanto questo match significhi per il popolo biancoceleste.

Il rapporto con Sarri e l’esperienza alla Lazio

Guendouzi ha anche parlato del suo rapporto con Maurizio Sarri, tecnico che lo ha convinto a scegliere la Lazio:

«Quando ho firmato per la Lazio due anni fa, l’ho fatto soprattutto per lavorare con Sarri. È un maestro, un allenatore che insegna davvero calcio. Sei mesi con lui valgono come anni con altri. È attento a ogni dettaglio, anche fuori dal campo. Vuole sapere come stai, cosa fai nella vita. Questo crea un legame unico tra giocatore e tecnico».

Il francese ha lodato l’approccio tattico dell’allenatore, sottolineando come Sarri lo stia aiutando a evolversi in un ruolo più completo. «Giocare da mezzala nella Lazio di oggi significa contribuire sia in fase difensiva che offensiva. Devo segnare di più, ma anche aiutare i compagni in copertura».

Differenze con Baroni

Infine, Guendouzi ha tracciato un confronto tra l’attuale esperienza alla Lazio e quella passata con Baroni:

«Baroni aveva un’altra filosofia, con un 4-2-3-1 dove toccavo tantissimi palloni. Ora, con Sarri alla Lazio, gioco più da numero otto, con compiti diversi. Ma sto crescendo».

Con queste parole, Guendouzi mostra ambizione e attaccamento alla maglia della Lazio, pronto a essere protagonista nel derby che potrebbe segnare una svolta nella stagione biancoceleste.