Lazio, Natale in casa Acerbi: gli auguri del difensore FOTO

Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, ha fatto i suoi auguri ai tifosi biancocelesti: il messaggio su Instagram

La famiglia torna al centro della tradizione, in queste feste di Natale. Anche i giocatori della Lazio scelgono le persono più care per passare le vacanze, come Francesco Acerbi che è stato in compagnia della madre, della bella Claudia e del fratello.

«Con le persone che amo da impazzire ❤️ . Auguri di cuore a tutti voi e alle vostre famiglie 🙏❤️☺️😍» ha scritto su Instagram.