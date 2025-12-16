Lazio al Nasdaq, i biancocelesti presenti a New York ad un evento simbolico: cosa sta succedendo

Lazio al Nasdaq, i biancocelesti aprono alla possibilità di approdare nella borsa americana. Ecco cosa sta succedendo e le possibili mosse per il futuro

La S.S. Lazio ha compiuto oggi un passo storico nella sua crescita internazionale, partecipando alla cerimonia di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq a Times Square, New York. Un evento simbolico e strategico che segna la presenza della Lazio al Nasdaq, collocando il club biancoceleste tra le poche società sportive al mondo protagoniste in un contesto finanziario e tecnologico di questo livello.

L’evento conferma la visione internazionale del club, che punta a integrare sport, innovazione e finanza in un percorso strutturato di crescita globale. Il Nasdaq, leader mondiale dei mercati tecnologici, mostra un crescente interesse per la sport industry, un settore ad alto valore patrimoniale e in forte evoluzione. In questo scenario, la Lazio al Nasdaq rappresenta un esempio concreto di come un club sportivo possa dialogare con un ecosistema finanziario avanzato, unendo la passione per il calcio a strategie di posizionamento globale.

A rappresentare ufficialmente la società sono stati Enrico Lotito, Direttore Generale del Settore Giovanile, ed Emanuele Floridi, Portavoce e Responsabile della Strategia e Comunicazione del club. «Essere presenti oggi al Nasdaq è motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Lotito –. Non si tratta solo di un gesto simbolico, ma di un passo concreto nel percorso di crescita della Lazio, un percorso fondato su formazione, innovazione e relazioni internazionali».

La presenza della Lazio al Nasdaq apre la strada a un progetto di lungo periodo orientato a rafforzare le relazioni internazionali e a creare nuove opportunità di collaborazione nei mercati globali. Un’iniziativa supportata da advisor di primo livello come Deloitte Legal e lo studio internazionale Rosestandt, a testimonianza di un approccio multidisciplinare e professionale al posizionamento internazionale del brand Lazio.

«Suonare la campana del Nasdaq significa portare la Lazio in uno dei luoghi simbolo dell’innovazione globale – ha aggiunto Floridi –. Questo evento segna l’inizio di un percorso che va oltre il calcio giocato, raccontando un club capace di dialogare con finanza, tecnologia e media internazionali, valorizzando il brand e la strategia di crescita sostenibile».

La partecipazione alla cerimonia non è solo un riconoscimento di prestigio, ma un segnale concreto di solidità e credibilità della Lazio al Nasdaq, capace di dialogare con player internazionali e ampliare la propria influenza oltre il contesto sportivo tradizionale. In un calcio sempre più globalizzato e finanziarizzato, il club punta a costruire un modello sostenibile, scalabile e in grado di coniugare identità storica e innovazione, rafforzando così la propria presenza nella sports industry internazionale.