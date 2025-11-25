Lazio, quel giocatore è nostalgico! I colori biancocelesti di nuovo nel mirino? Sentite cosa ha appena detto

Romano Floriani Mussolini: tra Lazio e Cremonese, il legame con il club biancoceleste. La situazione attuale

Romano Floriani Mussolini, terzino di proprietà della Lazio attualmente in prestito alla Cremonese, ha recentemente parlato del suo legame con il club biancoceleste e della sua esperienza in Serie B, intervenendo sulle frequenze di Radio Laziale. L’occasione è servita per ribadire l’affetto per la Lazio e per spiegare come stia vivendo questa fase della carriera, lontano temporaneamente dall’Olimpico.

Floriani Mussolini ha iniziato sottolineando quanto segua con attenzione le vicende della Lazio, anche mentre gioca altrove: “Cerco sempre di seguire la Lazio. Penso che abbia ripreso i livelli che ci si aspetta da una squadra così importante. Con Sarri in panchina la squadra ha un valore aggiunto, perché conosce l’ambiente e sa come far girare il gioco”. Le parole del giovane terzino confermano il forte legame emotivo con il club che lo ha formato, un sentimento che va oltre la mera appartenenza contrattuale.

Il discorso è poi passato al futuro e alla possibilità di tornare a giocare contro la Lazio: “Lazio-Cremonese? Ci penso spesso, non vedo l’ora di tornare all’Olimpico. Sono qui in prestito, e ciò che accadrà in futuro dipenderà da questa stagione. Io cerco di dare sempre il massimo, poi starà al club decidere il percorso migliore per me”. La prudenza nelle dichiarazioni riflette la consapevolezza di un giovane atleta in prestito, ma la passione per la Lazio rimane chiara.

Floriani Mussolini ha spiegato anche le modalità del prestito: “La formula è con diritto di riscatto, non c’è alcun contro-riscatto. Non so se me lo sarei aspettato, ma in ballo c’erano tante altre cose. Sono contento di essere a Cremona perché mi permette di iniziare questo percorso con meno pressioni”. La serenità che il giocatore dichiara di avere deriva proprio dalla possibilità di crescere in un contesto meno vincolante, pur restando legato idealmente alla Lazio.

In definitiva, Romano Floriani Mussolini rappresenta un esempio di come i giovani talenti della Lazio possano maturare in prestito, mantenendo saldo l’attaccamento al club di appartenenza. La sua esperienza a Cremona è vista come un passo fondamentale per il futuro, con l’obiettivo di tornare un giorno a contribuire al successo della Lazio. L’intervista conferma quanto il rapporto tra il giovane terzino e il club biancoceleste sia speciale, fatto di rispetto, passione e prospettive di crescita.

