 Lazio, il motivo ufficiale per cui alla fine Vecino non è stato convocato
2 ore ago

Vecino Inter Lazio
Vecino Inter Lazio

Lazio, il motivo ufficiale per cui alla fine Vecino non è stato convocato. Il centrocampista uruguagio non sarà disponibile col Genoa

L’attesa per il ritorno in campo di Matías Vecino è destinata a prolungarsi. Anche per l’insidiosa trasferta di Marassi contro il Genoa, il nome del centrocampista uruguaiano non compare nella lista dei convocati della Lazio. Una nuova assenza che porta a quasi due mesi il periodo di stop del giocatore, fermo ai box dai primi giorni di agosto a causa di un problema fisico che si è rivelato più ostico del previsto.

Il suo recupero è stato un percorso lungo e gestito con estrema cautela dallo staff medico e tecnico biancoceleste, deciso a non correre alcun tipo di rischio per evitare ricadute. Vecino è considerato un elemento chiave per l’equilibrio e l’esperienza del centrocampo di Sarri, e la sua mancanza si è fatta sentire in questo avvio di stagione. Per questo motivo, si è preferito attendere un giorno in più piuttosto che affrettare i tempi, anche se il giocatore è ormai prossimo al rientro a pieno regime.

A fare chiarezza sulla sua condizione è intervenuta la stessa società biancoceleste, che con un breve ma significativo messaggio ha spiegato i motivi della sua permanenza nella Capitale. La scelta, come si evince dalla nota, è puramente cautelativa, a testimonianza che il recupero è ormai completato.

La Lazio ha infatti comunicato che: «Vecino è rimasto a Roma per precauzione e finire definitivamente il recupero».

Queste parole lasciano intendere che il peggio è ormai alle spalle. Sebbene i tifosi debbano pazientare ancora per rivederlo in campo, il messaggio del club suona come un annuncio di un rientro imminente. La “precauzione” suggerisce che Vecino è clinicamente guarito e che si sta solo attendendo il momento giusto per il suo reinserimento, che potrebbe avvenire già a partire dalla prossima partita.

