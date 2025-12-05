Lazio Milan, Sarri batte Allegri: il giudizio dei quotidiani sportivi sui due tecnici dopo la partita di Coppa Italia

Lazio Milan, i biancocelesti passano in Coppa Italia grazie alla rete di Zaccagni. Ecco il giudizio nei confronti dei due allenatori. Le ultime



Lazio batte Milan 1-0, è bastata la rete di Zaccagni a 10 minuti dalla fine per regalare l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove andranno in casa del Bologna. Sarri ha rotto il tabù che lo vuole poco competitivo in questa manifestazione, Allegri – specialista con ben 6 vittorie – è costretto invece a leccarsi le ferite, anche se non ha drammatizzato il passaggio a vuoto. Come viene valutata la sfida dei due allenatori? Analizziamo i voti dei quotidiani sportivi, che cercano di indagare i perché del risultato che ha premiato i padroni di casa.



LA GAZZETTA DELLO SPORT – La differenza è di un voto. Il tecnico laziale prende 7: «Una delle migliori Lazio stagionali. Bene nella proposizione di gioco, concentrata nella fase difensiva. Interpretazione tattica e sostituzioni perfette: Noslin, Dele-Bashiru e Tavares danno il cambio di marcia». Allegri resta sulla sufficienza: «Fuori dalla Coppa Italia con parecchi rammarichi. Gli episodi non lo premiano, però la sua squadra gioca bene solo un tempo (il secondo): poco contro questa Lazio. É il secondo ko stagionale, ma sfuma un obiettivo».



CORRIERE DELLO SPORT – Qui la distanza raddoppia: 7,5 a 5,5. Giudizio su Sarri: «La rivincita su Allegri, prendendosi i quarti, raddrizzando il destino contrario con una Lazio che è una muraglia mobile e pungente». La bocciatura di Allegri: «Cinque cambi rispetto a San Siro non hanno pagato. Dal campionato alla Coppa, passo del gambero».

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste



TUTTOSPORT – Sta esattamente in mezzo: 7 a 5,5. Per la testata torinese Sarri viene valutato così: «Ai quarti con merito: la sua Lazio ci mette aggressività e voglia di prendersi la rivincita e il passaggio del turno con caparbietà». Allegri ha alcune responsabilità e i motivi sono questi: «Ancora un primo tempo sotto ritmo, nella ripresa manca la solita stoccata per svol tare. Lì davanti manca un riferimento pesante».