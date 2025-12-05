 Lazio Milan, Sarri batte Allegri: il giudizio dei quotidiani sportivi sui due tecnici dopo la partita di Coppa Italia
Connect with us

News

Lazio Milan, Sarri batte Allegri: il giudizio dei quotidiani sportivi sui due tecnici dopo la partita di Coppa Italia

News

Lazio, Zazzaroni non ha dubbi: «Grande partita degli uomini di Sarri. Secondo me ora serve una sola cosa»

News

Infortunio Cataldi, la Lazio ha una speranza: il centrocampista punta quella partita per il rientro a disposizione di Sarri. Le ultimissime sul giocatore

Calciomercato News

Insigne Lazio, l'ex Napoli arriverà in biancoceleste? Arriva la risposta di Sarri, ecco cosa ha detto

News Prima Pagina

Lazio, archiviata la Coppa Italia: Sarri prepara la sfida contro il Bologna con Castellanos e Cancellieri protagonisti

News

Lazio Milan, Sarri batte Allegri: il giudizio dei quotidiani sportivi sui due tecnici dopo la partita di Coppa Italia

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Milan, i biancocelesti passano in Coppa Italia grazie alla rete di Zaccagni. Ecco il giudizio nei confronti dei due allenatori. Le ultime


Lazio batte Milan 1-0, è bastata la rete di Zaccagni a 10 minuti dalla fine per regalare l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove andranno in casa del Bologna. Sarri ha rotto il tabù che lo vuole poco competitivo in questa manifestazione, Allegri – specialista con ben 6 vittorie – è costretto invece a leccarsi le ferite, anche se non ha drammatizzato il passaggio a vuoto. Come viene valutata la sfida dei due allenatori? Analizziamo i voti dei quotidiani sportivi, che cercano di indagare i perché del risultato che ha premiato i padroni di casa.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – La differenza è di un voto. Il tecnico laziale prende 7: «Una delle migliori Lazio stagionali. Bene nella proposizione di gioco, concentrata nella fase difensiva. Interpretazione tattica e sostituzioni perfette: Noslin, Dele-Bashiru e Tavares danno il cambio di marcia». Allegri resta sulla sufficienza: «Fuori dalla Coppa Italia con parecchi rammarichi. Gli episodi non lo premiano, però la sua squadra gioca bene solo un tempo (il secondo): poco contro questa Lazio. É il secondo ko stagionale, ma sfuma un obiettivo».

CORRIERE DELLO SPORT – Qui la distanza raddoppia: 7,5 a 5,5. Giudizio su Sarri: «La rivincita su Allegri, prendendosi i quarti, raddrizzando il destino contrario con una Lazio che è una muraglia mobile e pungente». La bocciatura di Allegri: «Cinque cambi rispetto a San Siro non hanno pagato. Dal campionato alla Coppa, passo del gambero».

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

TUTTOSPORT – Sta esattamente in mezzo: 7 a 5,5. Per la testata torinese Sarri viene valutato così: «Ai quarti con merito: la sua Lazio ci mette aggressività e voglia di prendersi la rivincita e il passaggio del turno con caparbietà». Allegri ha alcune responsabilità e i motivi sono questi: «Ancora un primo tempo sotto ritmo, nella ripresa manca la solita stoccata per svol tare. Lì davanti manca un riferimento pesante».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.