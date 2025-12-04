Lazio Milan, le ultimissime sulla sfida dell’Olimpico: Sarri non ha dubbi di formazioni, Allegri deve sciogliere qualche riserva

Lazio Milan, la sfida dell’Olimpico è destinata ad accendere la serata di Coppa Italia. Ecco le ultimissime sulla partita di questa sera

Stasera l’appuntamento è di nuovo con Lazio Milan, ma questa volta l’azione si sposta all’Olimpico, dove la squadra biancoceleste cercherà subito il riscatto dopo la sconfitta patita in campionato sabato scorso. Il ko, arrivato in un match che la Lazio aveva iniziato bene, ha lasciato un retrogusto amaro: la squadra non è riuscita a sfruttare le occasioni del primo tempo e deve ancora fare i conti con le polemiche nate da un episodio arbitrale che ha coinvolto Romagnoli, Pavlovic e Marusic. Le tensioni generate da quel momento hanno caratterizzato la vigilia di questo nuovo Lazio Milan, trasformando l’incontro in un vero e proprio test di resilienza per i padroni di casa.

Questa volta la posta in gioco è la Coppa Italia, un palcoscenico dove la Lazio può contare su una tradizione solida: i biancocelesti puntano infatti a raggiungere i quarti di finale per il quindicesimo anno consecutivo. L’ultima esclusione dal lotto delle migliori otto risale alla stagione 2010/2011, un dato che sottolinea quanto la competizione abbia sempre un valore speciale per il club capitolino. Anche Massimiliano Allegri ha riconosciuto l’importanza della sfida, sottolineando come il clima allo stadio sarà stimolante e non da sottovalutare: «La Coppa Italia è sempre importante a partire dagli ottavi. Affrontare la Lazio è una prova difficile, lo abbiamo visto sabato, ma giochiamo per passare il turno».

Dal punto di vista tattico, il confronto Lazio Milan promette equilibrio e strategia. Maurizio Sarri confermerà probabilmente il suo 4-3-3, con Mandas tra i pali e un tridente offensivo composto da Isaksen, Castellanos e Zaccagni. La squadra cercherà di imporre ritmo e aggressività sin dai primi minuti, sfruttando le corsie esterne e il dinamismo del centrocampo. Allegri, invece, dovrebbe affidarsi al 3-5-1-1: davanti a Maignan, la novità sarà Ardon Jashari regista a fianco di Ricci e Rabiot, con Loftus-Cheek libero di creare sulla trequarti in supporto di Rafael Leao, unica punta chiamata a fare la differenza.

In definitiva, il match Lazio Milan di stasera si preannuncia intenso e ricco di tensione: da una parte la voglia di riscatto dei biancocelesti, dall’altra la determinazione dei rossoneri a consolidare la propria corsa in Coppa Italia. Un duello tattico e psicologico che promette spettacolo e colpi di scena fino all’ultimo minuto.

