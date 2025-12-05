 Lazio Milan, sui social la società biancoceleste reagisce agli haters - VIDEO - Lazio News 24
Tifosi Lazio
Tifosi Lazio

Lazio Milan, sui social la società biancoceleste ha voluto reagire così agli haters. Il punto

La vittoria in Coppa Italia della Lazio ha esaltato e non poco la squadra biancoceleste, che infatti il giorno dopo la gara contro il Milan ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Ecco il video di “Sfottò” della società biancoceleste in risposta agli haters sulla gara di Coppa Italia. La situazione.

