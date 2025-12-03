 Lazio Milan, Sarri tra dubbi e ballottaggi: c'è attesa per la sfida contro i rossoneri. Le possibili scelte
Connect with us

Coppa Italia News

Lazio Milan, Sarri tra dubbi e ballottaggi: c'è attesa per la sfida contro i rossoneri. Le possibili scelte

Coppa Italia Non solo Lazio

Napoli ai quarti di Coppa Italia dopo una maratona ai rigori: servono 20 penalty per piegare il Cagliari

Coppa Italia

Lazio Milan, cosa succederà in caso di parità ai tempi regolamentari? Ecco come proseguirà la partita

Coppa Italia News

Lazio Milan, l'Olimpico è pronto per la sfida di Coppa Italia: ecco i biglietti venduti per la partita di domani

Coppa Italia News

Milan Lazio, Allegri continua a dominare i duelli con Sarri: i numeri raccontano un dato impressionante

Coppa Italia

Lazio Milan, Sarri tra dubbi e ballottaggi: c’è attesa per la sfida contro i rossoneri. Le possibili scelte

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Milan, il tecnico Maurizio Sarri tra dubbi e ballottaggi: cresce l’attesa per la sfida di Coppa Italia. Le ultimissime

Archiviata la rifinitura, Maurizio Sarri si avvicina al secondo round di Coppa Italia contro il Milan con più interrogativi che certezze. La stanchezza di San Siro, il turno infrasettimanale e il peso della competizione rendono le scelte del tecnico decisive, con ballottaggi aperti in ogni reparto fino al fischio d’inizio.

In porta resta viva la sfida tra Mandas e Provedel, mentre in difesa si profilano cambi: Nuno Tavares favorito su Pellegrini a sinistra e Gila insidiato da Patric o Romagnoli accanto a Provstgaard. A centrocampo possibile chance dal primo minuto per Dele-Bashiru, con Vecino confermato in regia.

In attacco è corsa a due tra Taty e Dia per il ruolo di centravanti, con Isaksen e Zaccagni avanti sugli esterni. Ancora out Cancellieri, che proverà a rientrare contro il Bologna. Sarri dovrà bilanciare energie e scelte tattiche in una sfida che può indirizzare la stagione biancoceleste.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Quote Lazio Milan
Lazio Milan, Sarri tra dubbi e ballottaggi: c'è attesa per la sfida contro i rossoneri. Le possibili scelte 23

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.