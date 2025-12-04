Lazio Milan, i rigori sono una possibilità: il confronto fra Maignan e Mandas. C’è un dato che sorride al portiere greco. I dettagli!

Lazio Milan, la parità al termine dei tempi regolamentari è una possibilità. E Mandas dal dischetto ha sempre risposto presente. Le ultime

La sfida Lazio Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si preannuncia ancora più combattuta considerando che, in caso di parità nei 90 minuti, sarà necessario ricorrere ai calci di rigore per decretare la squadra qualificata ai quarti. Una situazione che potrebbe esaltare i protagonisti tra i pali, con entrambe le formazioni pronte a fare affidamento sui propri specialisti.

Nel quadro di Lazio Milan, uno dei fattori determinanti potrebbe essere Mike Maignan. Il portiere rossonero arriva all’appuntamento con grande fiducia, reduce da interventi decisivi su rigoristi esperti come Dybala e Calhanoglu. La sua esperienza nei penalty rappresenta un vero valore aggiunto: Maignan ha affrontato 65 rigori in carriera, neutralizzandone ben 15, per una percentuale del 23%. Un dato che conferma l’affidabilità del capitano del Milan nelle situazioni di massima pressione, qualità che in una partita a eliminazione diretta come Lazio Milan può risultare decisiva.

Dall’altra parte però, anche la Lazio ha le sue certezze. Christos Mandas, secondo portiere biancoceleste che dovrebbe sostituire Provedel, può vantare numeri leggermente migliori. Dei 16 rigori subiti in carriera, il greco ne ha parati 4, con una percentuale del 25%. È vero che tali statistiche arrivano da contesti meno prestigiosi, ma la sua reattività e freddezza non vanno sottovalutate, soprattutto considerando che una gara come Lazio Milan può trasformare in protagonista anche chi parte dalle retrovie.

Con questi presupposti, Lazio Milan si prepara a essere una delle sfide più intense degli ottavi di Coppa Italia: due squadre determinate, due portieri pronti a diventare eroi e un possibile epilogo ai rigori che aggiunge ulteriore fascino a una partita dal grande peso specifico.

