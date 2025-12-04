Lazio Milan, i convocati di Maurizio Sarri per il match di Coppa Italia: c’è un gradito ritorno per il tecnico biancoceleste. Confermata una assenza

News
Maurizio Sarri ha reso noti i convocati per Lazio Milan. Presente Cancellieri dopo l’infortunio mentre ancora niente chiamata per Hysaj. La lista completa:
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni, Cancellieri
QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.