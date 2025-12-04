 Lazio Milan, i convocati di Maurizio Sarri per il match di Coppa Italia: c'è un gradito ritorno per il tecnico biancoceleste. Confermata una assenza
Lazio Milan, i convocati di Maurizio Sarri per il match di Coppa Italia: c'è un gradito ritorno per il tecnico biancoceleste. Confermata una assenza

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Milan, i convocati di Sarri per la sfida di Coppa Italia. Niente Hysaj mentre la buona notizia è il rientro a disposizione di Cancellieri

Maurizio Sarri ha reso noti i convocati per Lazio Milan. Presente Cancellieri dopo l’infortunio mentre ancora niente chiamata per Hysaj. La lista completa:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni, Cancellieri

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.
