Lazio-Milan, i precedenti con l’arbitro Di Bello che dirigerà la partita di martedì 24 allo stadio Olimpico

Tramite il sito ufficiale della S.S. Lazio sono usciti i precedenti con l’arbitro Marco Di Bello, che sarà il direttore di gara nella partita di martedì 24 gennaio tra Lazio e Milan. Di seguito il comunicato

COMUNICATO– «Il direttore di gara pugliese ha già arbitrato per 17 volte i biancocelesti in Serie A TIM. Il bilancio complessivo del fischietto brindisino sorride leggermente alla Lazio che è uscita vincitrice per 8 volte, pareggiando in 2 occasioni e perdendo in 7 circostanze (5 consecutive, ndr). Sono invece 14 i precedenti con il Milan, bilancio largamente positivo: 10 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte. Un successo dei rossoneri arrivò proprio in una sfida contro i biancocelesti, al Meazza: fu il 3-2 del 23 dicembre 2020»