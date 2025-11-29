Lazio, obiettivo miglior difesa? Ecco la situazione attuale con Provedel ad avere le chiavi su...

Lazio, miglior difesa? Ecco un altro obiettivo per la squadra biancoceleste. Il punto

Recita un noto proverbio che “l’attacco è la miglior difesa”, ma nella sfida di San Siro tra Milan e Lazio potrebbe valere anche il contrario. I biancocelesti affrontano una partita complicata, almeno secondo i pronostici dei bookmakers, e dovranno mostrare il meglio delle loro qualità per conquistare punti preziosi. Che siano uno o tre dipenderà anche dai dettagli, tra cui il numero di gol subiti, un fattore che potrebbe risultare decisivo. Il portiere della Lazio, Ivan Provedel, spera in una prestazione impeccabile della difesa e sogna di registrare un nuovo clean sheet nella trasferta milanese.

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, punta a contrastare Allegri sfruttando la solidità difensiva della squadra, elemento che ha permesso ai biancocelesti di ottenere risultati positivi nonostante un inizio di campionato complicato. Non si può dire che Sarri voglia concentrarsi esclusivamente sulla difesa, ma è chiaro che questo aspetto resterà centrale nella strategia della Lazio.

Dietro al reparto difensivo, a garantire sicurezza c’è Ivan Provedel, rilanciato con successo dal Comandante dopo un anno complicato sotto la guida di Baroni. La fase difensiva della Lazio non dipende solo dai singoli movimenti, ma dal lavoro collettivo di tutta la squadra: un concetto che Sarri continua a sottolineare per far rendere al meglio i suoi uomini.

Per Provedel, però, la trasferta a San Siro rappresenta una vera sfida. Il portiere laziale non ha mai mantenuto la porta inviolata contro Milan e Inter e deve affrontare un tabù personale da superare. La speranza della Lazio è che, questa volta, Provedel possa ribaltare le statistiche negative e contribuire a un risultato positivo in una partita che potrebbe dire molto sul morale e sulla classifica dei biancocelesti.

Se la Lazio riuscirà a combinare la solidità difensiva con le giuste ripartenze offensive, ci sarà spazio per sognare. Un clean sheet, un gol decisivo o anche un punto prezioso potrebbero diventare segnali importanti della crescita della squadra. La sfida di San Siro sarà quindi molto più di una semplice partita: sarà un banco di prova per tutta la Lazio e per la determinazione di Provedel a dimostrare che anche i tabù più duri si possono superare.

