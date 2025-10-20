Lazio, le dichiarazioni di Melli sui biancocelesti

Lazio, punto d’oro a Bergamo: Melli elogia la difesa ma avverte sul calo nel secondo tempo. Le dichiarazioni dell’ex biancoceleste

La Lazio strappa un punto prezioso sul campo dell’Atalanta, chiudendo la sfida di Bergamo sullo 0-0. Una gara intensa, giocata a viso aperto, in cui la squadra di Maurizio Sarri ha mostrato carattere e compattezza, soprattutto nella prima frazione di gioco. Nonostante il calo nel secondo tempo, il pareggio contro una formazione in grande forma come quella di Juric rappresenta un risultato positivo per i biancocelesti.

Ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Franco Melli ha commentato la prestazione della Lazio, soffermandosi sui protagonisti della partita e sulla solidità difensiva mostrata al Gewiss Stadium.

«Un Gila miracoloso, monumentale, subito dopo le parate di Provedel e le palle recuperate da Basic. Poi il palo di Zappacosta ha fatto tremare tutti. Nel primo tempo mi era piaciuta molto la Lazio, ma nella ripresa il crollo è stato evidente», ha spiegato Melli.

Secondo il giornalista, la Lazio ha approcciato la partita con lo spirito giusto, pressando alta e gestendo bene il possesso nella prima metà di gara. Tuttavia, nella ripresa, l’Atalanta ha alzato il ritmo, costringendo i biancocelesti a difendersi.

Lazio, difesa solida e Provedel decisivo

Melli ha voluto sottolineare la grande prova del reparto arretrato: «La Lazio è stata salvata dai suoi centrali difensivi, in particolare da Gila e Romagnoli, che hanno tenuto in piedi la squadra nei momenti più difficili. Dopo il calo tecnico e tattico della ripresa, è stata la fase difensiva a fare la differenza».

Anche Provedel è stato tra i migliori in campo: le sue parate nel momento più delicato del match hanno permesso alla squadra di Sarri di uscire da Bergamo con un punto che vale più del risultato in sé.

Lazio, segnali positivi ma serve continuità

«Mi aveva ingannato il primo tempo – ha aggiunto Melli – ho pensato che la Lazio potesse addirittura vincere. Ma nella ripresa l’Atalanta ha ritrovato ritmo e qualità, con Lookman e De Ketelaere che hanno messo in difficoltà la difesa”.

Il pareggio di Bergamo lascia la Lazio imbattuta nelle ultime tre partite e offre spunti incoraggianti in vista del prossimo turno di Serie A. Tuttavia, per Melli, servirà maggiore continuità: «Il punto è buono, ma la squadra deve imparare a mantenere la stessa intensità per novanta minuti se vuole restare in zona Europa».