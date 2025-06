Lazio, Stefano Mattei si esprime circa il progetto dei biancocelesti sulla squadra da imbastire per la prossima stagione: le sue considerazioni

Stefano Mattei, opinionista e giornalista sportivo, ha parlato della Lazio in collegamento a “Quelli che” sulle frequenze di Radiosei. Ecco le sue parole sul progetto del presidente Lotito in vista della prossima Serie A:

«I tifosi della Lazio non credono più a nulla e non hanno neanche la certezza che dopo alcune cessioni possano esserci degli acquisti. La sostanza è che c’è perplessità e disorientamento. Tutti nel mondo Lazio fanno errori, tranne la società. Una cosa che non c’è mai stata in questo club, oltre alla sincerità, è l’autocritica. Lotito dice che per sbloccare l’indicatore di liquidità basta versare i soldi, ma è una cosa che questa gestione societaria non ha mai fatto. Si parla di progetto giovani, ma in realtà l’età media è molto alta e sono stati anche rinnovati i contratti a Vecino e Pedro. L’unica speranza del tifoso della Lazio è che Maurizio Sarri possa fare il miracolo e la società riversa tutte le responsabilità di quanto sarà fatto sul tecnico toscano, partendo dal presupposto che questa squadra è già forte così».