Lazio, Mattei: «Adesso non si può acquistare per il blocco dovuto all’indice di liquidità. Quando non ci saranno più queste regole...»

Lazio, Mattei dice la sua sul blocco nel calciomercato dei biancocelesti a causa dell’indice di liquidità: ecco il commento sui capitolini

A prendere parola sull’attuale situazione della Lazio è stato Stefano Mattei in collegamento a Quelli che dove ha voluto esprimere il proprio punto di vista circa i limiti imposti alla società capitolina dall’indice di liquidità. Ecco le sue considerazioni in vista della prossima Serie A:

«Adesso la Lazio non può acquistare per il blocco dovuto all’indice di liquidità che rappresenta anche un alibi. Quando non ci saranno più queste regole, la società sarà spalle al muro perché avrà meno attenuanti per non investire. Paradossalmente sarà un bene per la Lazio, ma un problema per Lotito. Quello che mi chiedo è se la Lazio ha ed avrà le risorse economiche di poter acquistare calciatori, per investire sul mercato anche nel momento in cui cadrà l’attuale restrizione. Con questo modello di gestione perché le cose in futuro dovrebbero cambiare? Il player-trading è da sempre una soluzione da utilizzare, o non hanno saputo farlo o hanno sbagliato a scegliere di non farlo».