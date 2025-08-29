Lazio, cosa manca per riscattarsi? Sentite l'opinione di Mattei sui biancocelesti - Lazio News 24

Lazio, Mattei: «Serve una prova di orgoglio per riconquistare i tifosi»

Nella giornata di oggi, 29 agosto 2025, il giornalista Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare l’attuale momento della Lazio, reduce da un avvio di stagione complicato e in vista della delicata sfida casalinga contro il Verona. Le sue dichiarazioni hanno toccato diversi temi, dal rapporto con la tifoseria, al mercato, fino alla questione Guendouzi e al ridimensionamento del club.

Mattei sulla Lazio e l’atmosfera all’Olimpico

Mattei ha esordito parlando del clima che si respira in casa Lazio, soprattutto in vista della prima partita stagionale all’Olimpico:

«Credo che domenica non ci sarà un clima di festa, nonostante sia l’esordio casalingo. I tifosi sono delusi, ma la squadra può invertire la rotta con una prova di carattere. Solo così potrà riconquistare l’ambiente e far dimenticare le polemiche».

Il riferimento è chiaro: la Lazio ha bisogno di una scossa dopo la prestazione opaca contro il Como, e la gara contro il Verona rappresenta una prima, importante occasione di riscatto.

Lazio e mercato: tra partenze e ridimensionamento

Sul fronte mercato, Mattei ha analizzato la situazione con realismo:

«Se arrivano offerte, è lecito valutarle, ma si deve avere la forza di dire che i migliori non sono in vendita. Almeno 4-5 giocatori della Lazio sono ancora in attesa di una sistemazione».

Il giornalista ha poi sottolineato come il ridimensionamento tecnico ed economico stia influenzando negativamente anche la percezione della squadra sul mercato:

«Quando una squadra come la Lazio viene ridimensionata, ne risentono tutti: società, giocatori e anche il valore del brand. Un club vincente aumenta l’appeal dei suoi calciatori. Qui invece si fatica a vendere e a investire».

Guendouzi e centrocampo: la visione di Mattei

Un passaggio importante è stato dedicato anche alla posizione di Guendouzi, finito fuori dal giro della Nazionale francese:

«È figlio del ridimensionamento della Lazio. Il centrocampo più competitivo oggi è con Cataldi al centro, affiancato da Rovella e Guendouzi. Ma la realtà è che sono diventati titolari giocatori che, in passato, erano considerati alternative».

Lazio, serve chiarezza e ambizione

Le parole di Mattei mettono in evidenza un malcontento crescente attorno alla Lazio. Ora sta alla squadra dare risposte concrete sul campo, mentre la società dovrà interrogarsi sul futuro e sulle reali ambizioni del progetto biancoceleste.