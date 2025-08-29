 Lazio, cosa manca per riscattarsi? Sentite l'opinione di Mattei sui biancocelesti - Lazio News 24
Connect with us

Hanno Detto

Lazio, cosa manca per riscattarsi? Sentite l'opinione di Mattei sui biancocelesti

Hanno Detto

Romulo: «La Lazio mi ha dato più di quel merito. Riesco sempre a seguirla. Il ricordo più bello è questo. Su Sarri...»

Hanno Detto

Lazio, Cancellieri non ha dubbi: «Nel 2022, ho voluto da subito la Lazio. Amo giocare qui, mi piace tutto di questo club»

Hanno Detto

Lazio Verona, parla Zanetti: «La Lazio è una grandissima squadra con un grandissimo allenatore»

Hanno Detto

Lazio, parla Cancellieri: «Nella mia prima avventura in biancoceleste avevo poche partite alle spalle, ora sono cresciuto»

Hanno Detto

Lazio, cosa manca per riscattarsi? Sentite l’opinione di Mattei sui biancocelesti

Lazio news 24

Published

22 ore ago

on

By

Sarri
Roma 27/08/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, Mattei: «Serve una prova di orgoglio per riconquistare i tifosi»

Nella giornata di oggi, 29 agosto 2025, il giornalista Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare l’attuale momento della Lazio, reduce da un avvio di stagione complicato e in vista della delicata sfida casalinga contro il Verona. Le sue dichiarazioni hanno toccato diversi temi, dal rapporto con la tifoseria, al mercato, fino alla questione Guendouzi e al ridimensionamento del club.

Mattei sulla Lazio e l’atmosfera all’Olimpico

Mattei ha esordito parlando del clima che si respira in casa Lazio, soprattutto in vista della prima partita stagionale all’Olimpico:

«Credo che domenica non ci sarà un clima di festa, nonostante sia l’esordio casalingo. I tifosi sono delusi, ma la squadra può invertire la rotta con una prova di carattere. Solo così potrà riconquistare l’ambiente e far dimenticare le polemiche».

Il riferimento è chiaro: la Lazio ha bisogno di una scossa dopo la prestazione opaca contro il Como, e la gara contro il Verona rappresenta una prima, importante occasione di riscatto.

Lazio e mercato: tra partenze e ridimensionamento

Sul fronte mercato, Mattei ha analizzato la situazione con realismo:

«Se arrivano offerte, è lecito valutarle, ma si deve avere la forza di dire che i migliori non sono in vendita. Almeno 4-5 giocatori della Lazio sono ancora in attesa di una sistemazione».

Il giornalista ha poi sottolineato come il ridimensionamento tecnico ed economico stia influenzando negativamente anche la percezione della squadra sul mercato:

«Quando una squadra come la Lazio viene ridimensionata, ne risentono tutti: società, giocatori e anche il valore del brand. Un club vincente aumenta l’appeal dei suoi calciatori. Qui invece si fatica a vendere e a investire».

Guendouzi e centrocampo: la visione di Mattei

Un passaggio importante è stato dedicato anche alla posizione di Guendouzi, finito fuori dal giro della Nazionale francese:

«È figlio del ridimensionamento della Lazio. Il centrocampo più competitivo oggi è con Cataldi al centro, affiancato da Rovella e Guendouzi. Ma la realtà è che sono diventati titolari giocatori che, in passato, erano considerati alternative».

Lazio, serve chiarezza e ambizione

Le parole di Mattei mettono in evidenza un malcontento crescente attorno alla Lazio. Ora sta alla squadra dare risposte concrete sul campo, mentre la società dovrà interrogarsi sul futuro e sulle reali ambizioni del progetto biancoceleste.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.