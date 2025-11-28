Lazio, Mandas ormai verso l’addio! Ecco la situazione attuale della squadra biancoceleste

Lazio, Mandas verso l’addio: il portiere greco pronto a lasciare la Capitale. La situazione attuale

In casa Lazio si avvicina una decisione importante per il futuro di Christos Mandas. Il giovane portiere greco, classe 2001, sembra ormai destinato a lasciare il club biancoceleste nel mercato di gennaio. Il suo percorso alla Lazio, iniziato con grande entusiasmo e caratterizzato da diverse prestazioni convincenti, sta vivendo una fase di stallo: il ritorno di Sarri sulla panchina biancoceleste ha infatti ristabilito gerarchie più rigide, con Provedel tornato ad essere il titolare indiscusso. Mandas, retrocesso a secondo, ha visto drasticamente ridursi il proprio minutaggio e non trova più spazio per dimostrare le sue qualità.

Proprio per questo la Lazio sta valutando seriamente la sua cessione. In estate Mandas aveva attirato l’interesse di vari club europei, tra cui il Wolverhampton, che aveva presentato un’offerta da circa 20 milioni. Una proposta importante, rifiutata dal club di Lotito in virtù del blocco del mercato che avrebbe complicato la ricerca di un sostituto. Oggi, però, lo scenario è profondamente cambiato: come riportato da Il Corriere dello Sport, il prezzo del portiere è calato e per gennaio sono ipotizzabili offerte nell’ordine dei 7-8 milioni di euro. Una cifra decisamente inferiore rispetto alla proposta inglese, ma che la Lazio ritiene comunque utile per generare una plusvalenza.

Mandas non è passato inosservato sul mercato: la Fiorentina si sarebbe interessata a lui come possibile erede di De Gea, valutando il portiere biancoceleste un profilo adatto al futuro viola. Anche il Parma, secondo il quotidiano, avrebbe effettuato un sondaggio dopo l’infortunio di Suzuki, che dovrà restare fuori per 3-4 mesi. Tuttavia, l’offerta dei ducali era basata su un prestito, formula che la Lazio non intende prendere in considerazione. Lotito è stato categorico: Mandas partirà solo a titolo definitivo.

La volontà della Lazio è chiara: evitare soluzioni temporanee che non portino benefici economici tangibili e puntare su una cessione che possa aiutare le casse societarie, rispettando allo stesso tempo la necessità del giocatore di ritrovare continuità. Mandas resta un talento interessante e il club biancoceleste sa che questa potrebbe essere l’ultima finestra per monetizzare a cifre convincenti.

Ora la palla passa al mercato. La Lazio è pronta ad aprire alla cessione, e gennaio potrebbe rappresentare il momento decisivo per voltare pagina sia per Mandas sia per il club.

