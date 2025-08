Lazio, Mancini (DAZN) a sorpresa: «Per me può essere questo il centrocampo titolare». Il pensiero del giornalista e telecronista

l noto telecronista di DAZN, Riccardo Mancini, ha offerto la sua analisi sul precampionato della Lazio ai microfoni di Radio Laziale, soffermandosi in particolare sulla costruzione del centrocampo di Maurizio Sarri. Nel suo intervento, Mancini ha elogiato la figura di Danilo Cataldi, definendolo un giocatore chiave e perfettamente in linea con la filosofia del tecnico, e ha proposto un’interessante soluzione tattica per valorizzare al meglio la mediana biancoceleste.

L’analisi del telecronista sul centrocampo biancoceleste

Secondo il commentatore, la crescita di Cataldi è passata anche attraverso esperienze lontane da Roma, che gli hanno permesso di acquisire una nuova consapevolezza. Mancini lo ritiene un elemento fondamentale, la cui titolarità può essere consolidata da un adattamento tattico di un altro big del reparto, Nicolò Rovella.

Le parole di Riccardo Mancini su Cataldi e Rovella

Ecco il suo pensiero completo, nel quale ha spiegato il valore del centrocampista romano e ha ipotizzato un assetto a tre di grande equilibrio e dinamismo:

«Cataldi è molto ‘Sarrista’. A Firenze ha trovato fiducia e valore. Quando vivi nella tua bolla – quella della Lazio – rischi di essere offuscato a livello di crescita. L’anno alla Fiorentina gli ha dato maggiore consapevolezza. Sono convinto che possa fare belle cose. La situazione della titolarità dipende dalla mezzala. Credo che Rovella possa adattarsi a quel ruolo. Io vado con un centrocampo Guendouzi-Cataldi-Rovella. Ha gamba, può imparare in fretta».

Un centrocampo a tre con Rovella mezzala

L’intuizione tattica di Riccardo Mancini è chiara: per far coesistere i talenti a disposizione, Nicolò Rovella potrebbe essere adattato al ruolo di mezzala. Questa mossa permetterebbe a Danilo Cataldi di agire stabilmente nel suo ruolo naturale di regista, con la certezza di essere il perno del gioco. Ai suoi fianchi, la fisicità di Mattéo Guendouzi e il dinamismo di Rovella, che “ha gamba” e “può imparare in fretta” i nuovi compiti, garantirebbero un mix perfetto di qualità, corsa e intelligenza tattica. Una soluzione che Sarri potrebbe seriamente prendere in considerazione per la sua nuova Lazio.