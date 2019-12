Lazio, Lulic è nel Team of Decade

Secondo il portale Goal.com, il capitano della Lazio fa parte della squadra del decennio del campionato italiano

Sarà che non molla mai, sarà che in campo da sempre tutto, sarà per il goal che ha deciso il derby della storia: non si sa se la motivazione sia tra queste, ma sicuramente si sa che Senad Lulic merita di essere presente nel Team of the Decade selezionato dal portale di fama internazionale Goal.com.

Il sito ha selezionato insieme al capitano della Lazio, altre colonne del calcio italiano come Di Natale, Pirlo e Buffon.