Lazio, il rientro in campionato di Senad Lulic è ancora lontano

Lazio, slittano i controlli alla caviglia sinistra per Senad Lulic. Out almeno fino a metà marzo

La Lazio sta vivendo un periodo d’oro: imbattuta da 19 partite e distante un solo punto in classifica dalla Juve capolista. E pure, c’è una nota dolente. Infatti la squadra biancoceleste non potrà contare per qualche partita sul proprio capitano, Senad Lulic. Il bosniaco si è infortunato alla caviglia dieci giorni fa ed il recuero appare ancora lontano.

In questi giorni erano stati ipotizzati nuovi esami per il numero 19, ma come riporta il Corriere dello Sport, le visite sembrerebbero rinviate, poichè il gonfiore non è del tutto scomparso. Lulic dovrebbe tornare sul terreno di gioco non prima di un mese, ma molto dipenderà da come reagirà il giocatore durante la fase di riabilitazione.