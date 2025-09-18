Lotito pronto a chiudere un colpo importante per la Lazio. Il punto in casa biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, Lotito accelera sullo sponsor: obiettivo sbloccare il monte ingaggi

In casa Lazio, il focus del momento non è solo sul campo, ma anche sulle questioni economico-amministrative. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la società biancoceleste è al lavoro per chiudere definitivamente la questione sponsor principale, una mossa fondamentale per garantire solidità finanziaria e permettere lo sblocco totale del costo del lavoro allargato, cioè la piena operatività sul fronte contrattuale e gestionale.

La Lazio, reduce da un’estate turbolenta sul mercato e da un avvio di stagione tra alti e bassi, punta ora a sistemare le ultime pendenze fuori dal campo. Il nodo principale resta quello della sponsorizzazione: trovare un partner economico stabile e solido che possa garantire introiti certi e immediati, contribuendo così a migliorare i conti e ad ampliare i margini di manovra per il club.

A occuparsi in prima persona della questione è il presidente Claudio Lotito, che – come rivelato dal quotidiano romano – non ha vissuto settimane facili dal punto di vista della salute. Tuttavia, ora che le sue condizioni sono migliorate, il patron della Lazio ha deciso di accelerare i tempi per chiudere il dossier sponsor. Un passo che potrebbe risultare decisivo non solo per il bilancio, ma anche per le dinamiche interne legate al gruppo squadra e alla gestione del monte ingaggi.

Lo sblocco del costo del lavoro allargato rappresenta infatti un punto cruciale per la Lazio: consente di formalizzare nuovi contratti, gestire eventuali rinnovi e operare in modo più libero dal punto di vista economico. In un calcio sempre più vincolato da paletti finanziari e Fair Play UEFA, questa manovra potrebbe restituire maggiore flessibilità alla dirigenza biancoceleste.

La questione è ancora in fase avanzata di trattativa, ma fonti vicine alla società parlano di un accordo imminente. In parallelo, Lotito sta anche lavorando per consolidare i crediti vantati dal club, altro elemento utile per rafforzare la posizione patrimoniale della società.

In attesa di sviluppi ufficiali, la Lazio guarda con fiducia al futuro, consapevole che solo un equilibrio tra campo e scrivania potrà garantire la stabilità necessaria per ambire a traguardi ambiziosi, in Italia e in Europa.