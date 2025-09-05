Caravello dubbioso: «Non avrei mai pensato ad un blocco totale della Lazio. Ecco perché» - Lazio News 24

L’agente Caravello ha voluto parlare così della situazione attuale della Lazio

L’agente Danilo Caravello è intervenuto ai microfoni di Radiosei, commentando la difficile situazione della Lazio, attualmente bloccata sul mercato, e analizzando le prospettive della squadra per la stagione in corso.

Caravello ha espresso il suo stupore per il blocco imposto alla società biancoceleste, sottolineando quanto la notizia lo abbia colto di sorpresa: «Quando ho saputo che la Lazio non avrebbe potuto operare sul mercato, conoscendo la competenza e la scaltrezza di Lotito in ambito di bilanci, sono rimasto sconcertato. Non mi sarei mai aspettato che il presidente potesse trovarsi in una situazione simile».

Tuttavia, l’agente ha anche evidenziato come, di fronte a difficoltà simili, sia importante cercare soluzioni e non farsi prendere dallo sconforto: «In questi casi è necessario trovare subito delle opportunità. Avere un allenatore come Sarri rappresenta un vantaggio notevole. Con il passare dei giorni, ho iniziato a vedere anche alcuni aspetti positivi che potrebbero emergere da questa situazione complessa».

Parlando delle prime uscite stagionali della Lazio, Caravello ha fatto riferimento anche al confronto con il Como, squadra in crescita che ha sorpreso molti osservatori: «Il Como è una società ambiziosa, con alle spalle una delle proprietà più solide a livello mondiale. Ma in quella partita la Lazio, di fatto, non è scesa in campo. Diverso è stato, almeno in parte, l’atteggiamento mostrato contro il Verona all’Olimpico».

Guardando al futuro prossimo, l’agente ha sottolineato l’importanza della pausa per le nazionali, indicando ottobre come un mese cruciale per capire realmente il valore e le potenzialità della squadra: «Dopo la sosta inizierà il campionato vero. A ottobre avremo un quadro più chiaro della situazione generale».

Infine, Caravello ha invitato alla calma, mostrando un certo ottimismo rispetto alla stagione della Lazio e al confronto con le altre formazioni: «Non sono così sicuro che alla fine il Como chiuderà il campionato davanti alla Lazio. È una squadra libera da pressioni, è vero, ma la Lazio ha una rosa e un allenatore di livello. Guardando anche agli altri club, non sono così disfattista. Vedo molti allenatori insoddisfatti e con l’inizio delle coppe europee tutto si complicherà ulteriormente».

