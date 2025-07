Lazio: Lotito fiducioso sulla rosa, Sarri punta sulla solidità difensiva - Lazio News 24

Fiducia totale in casa Lazio da parte del presidente Claudio Lotito. Ecco la situazione attuale

La Lazio si prepara alla nuova stagione con una chiara visione, come più volte sottolineato dal presidente Claudio Lotito, convinto che la squadra sia stata costruita in maniera più che adeguata per affrontare gli impegni, compresa la “League”. Con il “Comandante” Maurizio Sarri in panchina, l’obiettivo è tornare a concedere molto meno rispetto alla scorsa stagione, puntando su una maggiore solidità difensiva. Secondo l’edizione romana del Corriere della Sera, la Lazio sta lavorando per ridurre i gol subiti, un aspetto cruciale per il successo del campionato.

In quest’ottica, il giovane difensore Provstgaard, 22 anni, sta mostrando segnali di crescita e sembra trovarsi particolarmente a suo agio con i dettami tattici di Sarri. Potrà sfruttare l’occasione di mettersi in mostra non solo per la squalifica di Romagnoli, assente per le prime due giornate di campionato, ma anche per le condizioni fisiche non ottimali di Patric e Gigot.

Quest’ultimo, in particolare, sta cercando una nuova squadra o rischia di non essere inserito nella lista dei giocatori utilizzabili, liberando potenzialmente spazio e opportunità per altri elementi. Sul fronte offensivo, Noslin ha finalmente dato un segnale importante nell’amichevole contro l’Avellino, mostrando intraprendenza nel puntare gli avversari e cercare il dribbling, come dimostrato in occasione del rigore conquistato.