Lazio, Lotito ai tifosi: «Grazie per il sostegno! Siete l'anima di questa squadra» - Lazio News 24

Lazio, la lettera di Lotito ai tifosi: «Siete l’anima della nostra famiglia biancoceleste»

La Lazio si prepara ad affrontare una nuova stagione con un entusiasmo che arriva forte e chiaro dalla sua tifoseria. A dimostrarlo sono i numeri eccezionali della campagna abbonamenti, che ha superato quota 29.000 tessere sottoscritte, tra le cifre più alte degli ultimi vent’anni. Un risultato che ha spinto il presidente Claudio Lotito a rivolgersi direttamente ai tifosi biancocelesti con una lunga e sentita lettera, pubblicata sui canali ufficiali del club.

Nel suo messaggio, Lotito ha voluto ringraziare ogni singolo sostenitore della Lazio, sottolineando l’importanza del legame tra il popolo laziale e la squadra:

«Oltre 29.000 di voi hanno scelto di esserci, rinnovando la fiducia in un momento non semplice. È un risultato straordinario, che conferma quanto sia forte il legame con la nostra Lazio».

Il presidente ha voluto dare spazio anche a chi sostiene la squadra lontano dai riflettori, con un tifo più discreto ma non meno importante:

«Accanto a chi si fa sentire c’è un tifo silenzioso che rappresenta una parte essenziale della nostra famiglia. Il vostro sostegno quotidiano ci spinge a guardare avanti con determinazione».

Particolare attenzione è stata riservata anche all’attività digitale della Lazio, attraverso la sua Media Company. Lotito ha infatti sottolineato il successo del precampionato online:

«Oltre 300.000 connessioni sono la prova di una comunità viva e appassionata, che ci segue ovunque».

Ma la lettera non è solo un ringraziamento ai tifosi. Lotito ha parlato anche a nome della società intera: dal direttore sportivo al mister Maurizio Sarri, dallo staff tecnico ai giocatori. «Senza il lavoro di squadra e senza il vostro sostegno, nulla sarebbe possibile», ha scritto.

Il presidente ha quindi rilanciato l’obiettivo per la nuova stagione: unità, passione e spirito di appartenenza. La Lazio si presenta al via con l’orgoglio di una tifoseria compatta e la determinazione di una società che punta a crescere, passo dopo passo.

«Vi ringrazio, uno a uno. Senza di voi, la Lazio non sarebbe ciò che è», ha concluso Lotito, sigillando un patto simbolico tra squadra, club e popolo biancoceleste.