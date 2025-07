Lazio, sentite cosa ha detto l'ex Mirra sulla situazione dei biancocelesti (e soprattutto su Lotito) - Lazio News 24

Lazio, l’ex difensore Mirra ha voluto rilasciare queste dichiarazione sui biancocelesti

Vincenzo Mirra, ex difensore di Lazio ed Empoli e ora allenatore che ha lavorato proprio con queste due squadre oltre che con la Fiorentina, ha recentemente rilasciato una intervista ai microfoni di Radiosei, commentando la situazione attuale della Lazio e i 21 anni di presidenza di Claudio Lotito alla guida del club biancoceleste.

Mirra si è mostrato ottimista riguardo alle prospettive della squadra di Maurizio Sarri per la prossima stagione: «Mi aspetto che la Lazio possa davvero lottare per i primi posti in Europa. Sarri è un allenatore di grande esperienza e con lui mi aspetto molto. Guardando le altre squadre, credo che il Napoli sia l’unica che possa davvero perdere lo scudetto, mentre le altre big stanno facendo molti innesti e avranno bisogno di tempo per amalgamare il gruppo. Proprio per questo, squadre come la Lazio e il Milan, che non sono impegnate in competizioni europee, possono giocare un campionato più regolare e ambire a posizioni importanti. Secondo me, la Lazio potrebbe essere una delle sorprese del campionato, in una Serie A che si preannuncia ricca di sorprese.»

Mirra ha voluto poi sottolineare anche l’importanza della stabilità societaria e il ruolo di Claudio Lotito, presidente della Lazio da ormai 21 anni: «Lotito è stato sicuramente fondamentale per salvare la Lazio e per darle continuità. È riuscito a mantenere la squadra in Serie A e a garantire una certa solidità. Tuttavia, da lui mi sarei aspettato una crescita più marcata, che vada oltre la semplice stabilità finanziaria. Non parlo solo di investimenti economici, ma anche di costruire una struttura giovanile importante, sul modello di realtà come Atalanta o Roma. La Lazio dovrebbe puntare molto di più su un settore giovanile competitivo e su uno scouting capillare, come ha fatto il Bologna con il direttore sportivo Sartori, capace di unire risultati e plusvalenze. Questo è un aspetto in cui la società biancoceleste deve migliorare.»

In conclusione, Mirra ha indicato la necessità di un rilancio strutturale per la Lazio, che possa permettere al club di tornare a competere stabilmente ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. Nel frattempo, però, la fiducia nel lavoro di Sarri e nella squadra resta alta, con la speranza di vedere una Lazio protagonista e capace di sorprendere ancora.