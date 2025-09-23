Lazio, il piano di Lotito per risanare il bilancio: 4 punti e una compagnia aerea come sponsor. Il presidente sarebbe già in trattativa

Il bilancio approvato ieri in casa Lazio presenta una doppia faccia: da un lato, numeri che certificano le difficoltà attuali; dall’altro, una strategia chiara per un futuro ritorno alla stabilità. Il documento, consolidato al 30 giugno 2025, evidenzia un decremento dei ricavi di 49,74 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto di 66,30 milioni, dati che riflettono il peso della mancata partecipazione alla Champions League.

Tuttavia, come riporta Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito ha delineato nella sezione “evoluzione” del bilancio un piano preciso per riportare i conti in equilibrio nel breve-medio termine. La strategia si basa su quattro pilastri fondamentali: la capacità di generare plusvalenze attraverso la cessione di big (“trading dei diritti alle prestazioni sportive“), il ritorno nelle competizioni europee più ricche, la stipula di nuovi e più vantaggiosi contratti di sponsorizzazione e la valorizzazione degli asset societari.

Questo piano non è solo un’intenzione sulla carta, ma si sta già traducendo in azioni concrete. Sul fronte commerciale, sfumata la pista che portava a una tech company, da settimane il patron è in trattativa avanzata con una compagnia aereaper il ruolo di main sponsor, un accordo che porterebbe liquidità fondamentale nelle casse del club.

Parallelamente, Lotito sta lavorando per risolvere il problema più urgente: lo sblocco del mercato. Studiando la possibilità di utilizzare dei crediti pregressi, l’obiettivo è quello di far rientrare il parametro del “costo del lavoro allargato“, l’ultimo ostacolo che limita l’operatività della società. Risolvere questo nodo è cruciale per poter intervenire sulla rosa a gennaio e per evitare nuovi stop in vista della sessione estiva. La strada è tracciata: la Lazio punta su plusvalenze e nuove partnership per tornare a sorridere, anche fuori dal campo.