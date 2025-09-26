 Lazio, Lotito non ha ancora l'accordo per lo sponsor: prosegue la trattativa con la compagnia aerea
Lazio, Lotito non ha ancora l'accordo per lo sponsor: prosegue la trattativa con la compagnia aerea

4 ore ago

Enrico Claudio Lotito

Lazio, Lotito non ha ancora l’accordo per lo sponsor: prosegue la trattativa con la compagnia aerea. Le negoziazioni vanno avanti da settimane

Il tempo stringe, la fumata bianca non arriva. La caccia della Lazio al nuovo main sponsor si è trasformata in una corsa contro il tempo, un tassello fondamentale e non più rinviabile per la programmazione economica e sportiva del club. Quello che appare come un vuoto sulla maglia biancoceleste è, in realtà, un buco ben più pesante nel bilancio, con milioni di euro che mancano all’appello e che sarebbero vitali per operare con serenità sul mercato di gennaio.

Dopo il fallimento della trattativa con una “tech company”, che sembrava a un passo dalla chiusura, il presidente Claudio Lotito ha concentrato tutti i suoi sforzi su un’altra pista, quella che porta a una prestigiosa compagnia aerea. Le negoziazioni vanno avanti da settimane, ma, come spesso accade in operazioni di questa portata, l’accordo definitivo non è stato ancora siglato.

Il via libera, secondo le indiscrezioni, sarebbe frenato da un nodo cruciale: la richiesta della Lazio di ricevere una quota anticipata del contratto pluriennale. Il club ha bisogno di liquidità immediata per sistemare i conti e, soprattutto, per sbloccare i parametri finanziari in vista della finestra di mercato invernale. Questa esigenza si scontra con le normali tempistiche di pagamento di sponsorizzazioni così importanti, creando uno stallo che ora deve essere risolto in fretta. Lo riporta Il Messaggero.

Le prossime ore saranno decisive. Con la scadenza della trimestrale al 30 settembre ormai alle porte, Lotito è chiamato a un ultimo, decisivo sforzo per chiudere un accordo che va ben oltre il marketing. Dalla riuscita di questa operazione dipende in gran parte la possibilità per Maurizio Sarri di avere i rinforzi necessari a gennaio per dare una svolta alla stagione.

