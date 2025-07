Lazio, la lista dei 25 e gli esuberi: le scelte difficili di Sarri e Fabiani

Lazio, Sarri al Lavoro per decidere la rosa e i 25 da mettere in lista per il campionato e gli esuberi: le ultime

Dopo la “fregatura” di fine giugno, che ha visto il pupillo Lorenzo Insigne in bilico e le prospettive future del mercato incerte, Maurizio Sarri non si fida e ora pretende di analizzare a fondo la rosa che ha a disposizione. Il tecnico della Lazio, che secondo Il Messaggero si trasferirà in una villa all’Olgiata a Ferragosto, ha persino stoppato l’uscita di Basic, che ha segnato da esterno nel primo test con la Primavera ed è tra i 31 convocati per il ritiro. Tuttavia, Basic, insieme a Fares e Kamenovic, è teoricamente sull’uscio di Formello, in attesa di una sistemazione.

Il direttore sportivo Fabiani, di rientro dalla Sardegna, sta cercando di convincere Lotito a riconoscere delle buonuscite per Fares e Kamenovic, il che metterebbe una pietra tombale sui loro contratti. Sarri vuole decidere all’ultimo minuto i due nomi da tagliare dalla lista dei 25 per il campionato. Tra i prodotti del vivaio figurano solo Cataldi e Furlanetto. I quattro italiani a scelta tra Provedel, Romagnoli, Lazzari, Pellegrini, Rovella, Zaccagni e Cancellieri fanno salire il numero degli over 22 a 19, lasciando due elementi in eccesso da escludere. Una situazione complicata che richiederà decisioni difficili da parte del tecnico e della dirigenza per definire la rosa definitiva.