Lazio, l'ex direttore della FIGC non è esente da critiche nei confronti dei biancocelesti - Lazio News 24

Lazio, Valentini: “Situazione complicata, ora Lotito deve intervenire”

L’ex direttore generale della FIGC, Antonello Valentini, ha analizzato la situazione attuale della Lazio, intervenendo ai microfoni di un’emittente radiofonica. Il suo sguardo esperto ha messo in luce le difficoltà che la squadra biancoceleste sta affrontando in questo avvio di stagione, sia dal punto di vista tecnico che gestionale.

Secondo Valentini, la Lazio sta attraversando un momento complesso, e a preoccupare maggiormente è la mancanza di continuità nei risultati e una rosa che sembra avere bisogno di nuovi innesti. «Il Torino, all’Olimpico, ha ottenuto quattro punti tra Roma e Lazio. Questo è un dato che deve far riflettere. I biancocelesti hanno perso solidità e smalto rispetto alla scorsa stagione», ha spiegato.

Al centro della riflessione c’è anche la figura del presidente Claudio Lotito, da anni al timone della società capitolina. Valentini non ha risparmiato un messaggio diretto: «Ora c’è da augurarsi che Lotito, con le sue solite acrobazie dirigenziali, riesca a sbloccare qualcosa sul fronte mercato. Serve che anche lui faccia un passo deciso, magari aprendo il portafoglio, per rinforzare la squadra».

La Lazio, che lo scorso anno ha centrato la qualificazione alla Champions League, sembra in questo inizio di stagione aver smarrito identità e concretezza. La squadra di Sarri fatica a trovare ritmo e risultati, e la panchina corta non aiuta a gestire impegni ravvicinati e infortuni. Valentini ha sottolineato quanto l’allenatore possa ancora fare la differenza: «Se Sarri riceverà rinforzi adeguati, potrà lavorare con più serenità e riportare la Lazio in zona coppe europee».

La tifoseria biancoceleste, sempre molto esigente, sta manifestando una crescente insoddisfazione. Le aspettative, dopo i risultati positivi della scorsa stagione, erano elevate, ma finora non sono state rispettate. La gestione del calciomercato e le scelte societarie sono finite nel mirino della critica.

Il futuro della Lazio resta incerto, ma secondo Valentini tutto dipenderà dalla volontà del club di intervenire con decisione per risolvere le criticità. Con la sessione invernale di mercato all’orizzonte e la necessità di dare nuova linfa alla squadra, le prossime settimane saranno cruciali per capire se la Lazio potrà rialzare la testa o se la stagione sarà compromessa già a metà percorso.