Lazio Lecce, i numeri sorridono agli uomini di Sarri. I precedenti fra i due club e i numeri della sfida dell’Olimpico

Lazio Lecce, sfida all’Olimpico: tutti i numeri e le curiosità del confronto. I biancocelesti devono portare a casa i tre punti contro i pugliesi

La partita Lazio Lecce segna la ripartenza della Serie A dopo la sosta di novembre. Con il campionato pronto a entrare nella fase più intensa fino a marzo, la squadra di Maurizio Sarri torna all’Olimpico con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle la recente sconfitta contro l’Inter e rilanciare la corsa verso un posto nelle competizioni europee. La gara contro il Lecce rappresenta un banco di prova importante, non solo per rialzare il morale, ma anche per confermare la tradizione favorevole che i biancocelesti vantano negli scontri casalinghi contro i salentini.

La storia delle sfide Lazio Lecce giocate nella Capitale racconta infatti un netto predominio laziale. Nei 18 precedenti all’Olimpico, la Lazio ha ottenuto 11 vittorie, accompagnate da 5 pareggi e appena 2 sconfitte. Un bilancio che testimonia come il terreno romano sia storicamente complicato per la formazione pugliese, spesso costretta a inseguire gli avversari in partite combattute e ricche di episodi. Nonostante ciò, il Lecce ha dimostrato negli ultimi anni di poter sorprendere anche squadre più attrezzate, motivo per cui la sfida di questa domenica si presenta tutt’altro che scontata.

L’ultimo ko casalingo della Lazio contro il Lecce risale alla scorsa stagione, nell’ultima giornata di campionato, quando la formazione guidata da Marco Baroni riuscì a imporsi rovinando le speranze europee dei biancocelesti. Un precedente recente e doloroso che aggiunge ulteriore motivazione alla squadra romana, desiderosa di evitare nuovi passi falsi in una fase così delicata della stagione.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Nel complesso, il confronto Lazio Lecce vede i biancocelesti avanti anche nel totale dei gol segnati: sono 38 le reti messe a segno all’Olimpico contro le 17 dei salentini. Un divario che evidenzia la propensione offensiva della Lazio tra le mura amiche, spesso trascinata dal tifo del pubblico romano e da un gioco che tende a esaltarsi nelle partite casalinghe.

La sfida Lazio Lecce, dunque, si presenta come un appuntamento ricco di storia e significati. I capitolini vogliono ripartire per non perdere terreno dalle rivali europee, mentre il Lecce cerca un risultato di prestigio per dare continuità al proprio percorso. Numeri e tradizione raccontano un vantaggio Lazio, ma il campo, come sempre, avrà l’ultima parola.