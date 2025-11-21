Lazio Lecce, l’iniziativa contro la violenza sulle donne della formazione biancoceleste in vista della sfida di campionato contro i salentini

Lazio Lecce, iniziativa speciale contro la violenza sulle donne: i giocatori biancocelesti in campo con il nome di una donna importante nella loro vita

La Lazio sarà protagonista di un’iniziativa dal forte valore simbolico e sociale in occasione della sfida contro il Lecce, in programma domenica all’Olimpico. Come riferito da fonti vicine alla società biancoceleste (Adnkronos), il club ha promosso con decisione un’iniziativa che è stata poi accolta dall’intero calcio italiano: i calciatori potranno scendere in campo portando sulle spalle il nome di una donna che rappresenta un ruolo unico nella loro vita. Un gesto semplice ma profondo, pensato per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Un’Olimpico dal significato doppio

Per la Lazio, il coinvolgimento della propria comunità resta centrale. Il sostegno dei tifosi, spiegano da Formello, è considerato il vero dodicesimo uomo, dentro e fuori dal campo. Ed è proprio domenica che lo stadio vivrà due momenti simbolici particolarmente significativi.

Da una parte, ci sarà il debutto della nuova aquila, il simbolo vivente del club: i tifosi hanno partecipato in massa al contest ufficiale su WhatsApp per la scelta del nome, che verrà annunciato dopo la chiusura della votazione, prevista per sabato alle 17. Dall’altra, l’iniziativa contro la violenza sulle donne, che coinvolgerà l’intero movimento calcistico italiano e porterà sui campi un messaggio di consapevolezza e responsabilità.

Un messaggio che parte dalla Lazio

La società biancoceleste ha più volte ribadito il valore dello stadio come luogo di condivisione, dove si intrecciano la memoria dei campioni del passato, i trionfi della squadra e le emozioni dei tifosi. È anche il posto in cui i sentimenti – vittorie, sconfitte, gioie e delusioni – si trasformano in forza collettiva.

Proprio per questo, la Lazio sottolinea che messaggi così importanti non devono mai essere strumentalizzati, ma conservati nella loro autenticità: l’impegno verso la comunità, la solidarietà e il rispetto sono pilastri che il club rivendica con forza.

La partita contro il Lecce sarà dunque più di una semplice gara di campionato: sarà una cornice emotiva in cui calcio, identità e valori sociali si intrecceranno nel nome della S.S. Lazio.

