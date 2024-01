Lazio-Lecce, torna Immobile? Il dato che fa ben sperare in vista della prossima sfida di campionato

La Lazio ospita il Lecce allo Stadio Olimpico alle ore 12.30 di domenica 14 gennaio, e spera di farlo con una buona notizia. Già, perché l’infortunio di Castellanos non lascia spazio alla calma, c’è bisogno che torni Ciro Immobile. Il solo Felipe Anderson non può reggere l’attacco.

Dalla panchina, dunque, il numero 17 dei biancocelesti potrà sicuramente dare una mano, anche per far fede alle buone abitudini. Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Immobile ha nel Lecce una delle sue vittime preferite. 3 gol nelle ultime tre uscite, 5 reti totali nei sei precedenti coi salentini. Sarri spera che la cabala lo aiuti a ritrovare Ciro e la vittoria.