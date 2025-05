Lazio Lecce, Giampaolo perde un attaccante, non ci sarà all’Olimpico

Condividi via email

Lazio Lecce: i giallorossi dovranno fare a meno di un calciatore molto importante, che ha sorpreso molto nella seconda parte di stagione

Nell’ultima sfida di questa stagione, la Lazio sfiderà il Lecce allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà una gara fondamentale, tra due squadre ancora in lotta per il raggiungimento dei propri obiettivi. I Biancocelesti si giocheranno la partecipazione alla prossima Champions League, mentre il Lecce in caso di vittoria molto probabilmente sarebbe salvo.

I Pugliesi giocheranno la sfida più importante della stagione senza Tete Morente, esterno d’attacco spagnolo che era presente nella lista dei diffidati ed è stato ammonito durante la gara contro il Torino. Al suo posto dovrebbe esserci Santiago Pierotti, esterno classe 2001 con 4 gol all’attivo in questa stagione.