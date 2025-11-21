Lazio Lecce: pronta al debutto la nuova aquila all’Olimpico, ma manca ancora il nome! Uno resta in vetta per il simbolo biancoceleste: ecco quale

Lazio Lecce, tutto pronto per il nuovo simbolo biancoceleste: il falconiere Garruto all’esordio, tifosi protagonisti nel voto

In occasione di Lazio – Lecce, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A, all’Olimpico andrà in scena un momento altamente simbolico per tutto l’ambiente biancoceleste: il debutto della nuova aquila, il nuovo emblema vivente del club.

Malgrado la protesta annunciata dai gruppi organizzati — che resteranno fuori dallo stadio per contestare modalità e tempistiche della presentazione — la scelta del nome ha comunque coinvolto migliaia di tifosi, protagonisti del contest lanciato sui social dalla società.

Il debutto della nuova aquila e il ruolo di Giacomo Garruto

A guidare il nuovo animale-simbolo sarà Giacomo Garruto, il nuovo falconiere scelto dalla Lazio. Dopo alcune incomprensioni iniziali, legate ad alcuni vecchi post circolati sui social, Garruto è ora pronto a vivere questa esperienza con entusiasmo, consapevole dell’importanza e del valore affettivo che l’aquila rappresenta per l’intera tifoseria biancoceleste.

Flaminia verso la vittoria del contest

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome più votato dai tifosi è “Flaminia”, che ha raccolto 18.000 preferenze, staccando nettamente “Olympia”, ferma a quota 10.000. Il sondaggio si chiuderà oggi, ma la sensazione è che la nuova aquila porterà quasi certamente questo nome.

Un debutto importante, dunque, quello atteso domenica all’Olimpico: mentre la squadra di Sarri cercherà punti cruciali contro il Lecce, sugli spalti — anche con parte del pubblico assente — prenderà forma un nuovo capitolo della storia simbolica della Lazio.

