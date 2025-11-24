Lazio Lecce, la direzione di gara di Arena non ha assolutamente convinto: le pagelle dei quotidiani all’arbitro

Lazio Lecce, l’arbitro Arena è stato bocciato dai quotidiani sportivi. La sua direzione non ha convinto: molti errori simili commessi

La sfida Lazio Lecce si conclude con un 2-0 importante per la formazione biancoceleste, che ritrova la vittoria e respira dopo alcune settimane complicate. Tuttavia, il successo della Lazio viene in parte offuscato da una direzione arbitrale decisamente insufficiente, che finisce al centro dell’analisi post-partita più della prestazione delle due squadre. La gara Lazio Lecce, infatti, è stata segnata da una serie di episodi confusi e valutati in modo poco convincente dall’arbitro Arena, il quale ha commesso errori simili su entrambe le reti poi annullate.

Il primo episodio contestato avviene sul gol del Lecce: un leggero contatto in area viene giudicato falloso da Arena, che annulla la rete nonostante il contatto sembri minimo. Nel secondo caso, durante l’azione che porta al gol annullato alla Lazio, l’arbitro individua un altro mezzo contatto e ferma tutto, salvo poi ricorrere alla tecnologia per confermare la decisione. La moviola della sfida Lazio Lecce evidenzia come in entrambi i casi i contatti non siano netti e non sembrino influire realmente sulla dinamica delle azioni. La coerenza degli errori non basta però a giustificare due decisioni che penalizzano lo spettacolo e alimentano inevitabili polemiche.

A complicare ulteriormente la direzione arbitrale della partita Lazio Lecce è stata anche la gestione dei cartellini. Arena omette un’ammonizione evidente a Danilo Veiga, autore di un intervento in netto ritardo su Zaccagni, già bersaglio di due falli duri nei minuti precedenti. Nel complesso l’arbitro condona più di una sanzione disciplinare, perdendo gradualmente il controllo emotivo del match e lasciando crescere frustrazione e nervosismo tra i giocatori.

Non meno discutibile è stata la decisione di concedere sette minuti di recupero nella ripresa: una scelta apparsa sproporzionata rispetto all’andamento della partita e che ha generato ulteriore disorientamento. Tutti elementi che rendono la direzione arbitrale uno dei temi principali del post-gara Lazio Lecce, più ancora del risultato finale.

Le pagelle dei principali quotidiani riflettono la prestazione negativa dell’arbitro Arena. Il Corriere dello Sport assegna un 5.5, valutazione già severa ma comunque più alta rispetto a quella de Il Messaggero, che scende fino al 3. Ancora più critica La Gazzetta dello Sport, che attribuisce un 4, segnalando una conduzione di gara decisamente insufficiente.

La vittoria nel match Lazio Lecce resta comunque preziosa per i biancocelesti, ma la serata arbitrale lascia più di un interrogativo.