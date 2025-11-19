 Arbitro Lazio Lecce, scelto il fischietto della sfida: ecco la designazione della dodicesima giornata di Serie A
La dodicesima giornata di Serie A si preannuncia cruciale: sfide e incroci che possono già indirizzare il cammino delle squadre. I club di vertice cercano conferme per restare agganciati alla corsa Scudetto, mentre gli inseguitori hanno l’occasione di ridurre il gap e rilanciare le proprie ambizioni. Non meno importante la posta in palio nelle zone calde della classifica: punti pesanti sia per chi sogna l’Europa sia per chi lotta per la salvezza.

Sono state diramate le designazioni arbitrali per la dodicesima a giornata del campionato di Serie A, che si vedrà i biancocelesti giocare domenica 23 novembre alle 18:00.

ARBITRO LAZIO LECCE

LAZIO – LECCE    h. 18.00

ARENA

MASTRODONATO – LUCIANI

IV:     MARINELLI

VAR:     SERRA

AVAR:     PICCININI

